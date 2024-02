SUPERLIGA PRED SUDBONOSNOM ODLUKOM: Zašto je moguće da se zbog UEFA pomere termini fudbalskog prvenstva Srbije?!

Prvi deo fudbalskog srpskog prvenstva okončan je 20. decembra, a Superliga biće nastavljena narednog vikenda, tačnije 9. februara utakmicom Radnika i Čukaričkog.

Prilično velika pauza između jesenjeg i prolećnog dela sezone, koja će morati da bude usklađena sa novim kalendarom UEFA od sledeće sezone. To je problem sa kojim će morati da se pozabave u FSS i Zajednici superligaša u naredna dva meseca, pošto je u maju morati da donesu odluku o kalendaru takmičenja za narednu takmičarski godinu.

O čemu se zapravo radi? Naime, UEFA od sledeće sezone menja sistem takmičenja, tačnije Liga šampiona, Liga Evrope i Liga konferencije biće igrane u novom formatu. Tačnije, Liga šampiona i Liga Evrope će imati veći broj klubova, pa će sedmo i osmo kolo grupne faze biti igrano 22. i 28. januara 2025. godine, odnosno 23. i 30. januara. Jedino Liga konferencije neće pretrpeti promene, jer će se grupna faza okončati 19. decembra.

To praktično znači da će srpski klubovi klubovi morati da skrate zimsku pauzu, odnosno da Superliga počne polovinom januara kako bi klubovi koliko-toliko bili u takmičarskom ritmu. To je daleko izvesnija varijanta od one, da ostane isti sistem takmičenja kao sada, te da ekipe igraju evropske utakmice, a onda pauzu do starta nacionalnog prvenstva provode na dodatnim pripremama u Turskoj ili na Kipru.

Najveći problem za novi kalendar takmičenja u Superligi jesu srpski stadioni. Tačnije, travnata podloga u januaru, jer ona nije svuda ista, niti većina stadiona ima grejače i uslove da se utakmice igraju u to vreme. Zima i moguć sneg i dalje su nepremostiva prepreka za Ivanjicu i Surdulicu, donekle i Kruševac, Niš, Kragujevac, Novi Pazar, Lučane, Suboticu.

