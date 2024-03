VUČIĆ SAOPŠTIO DOBRU VEST NAVIJAČIMA PARTIZANA: Dug je preko 50 miliona evra, ali naši eksperti prave program za ozdravljenje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je pomoć države Partizanu.

On je dodao da se zbog toga ministar Siniša Mali "mučio ceo dan".

-Danas se Siniša Mali mučio ceo dan. I glavni peder u državi, to sam ja, takođe sam se mučio ceo dan. Da bi ovi što nisu glavni pederi zbog svoje neodgovornosti i ogromnih dugova mogli da igraju u Evropi. Pa smo pomogli koliko smo mogli. Imam jednu pozitivnu vest, iako je užasno stanje u finansijama Partizana. Nije sjajno ni u Zvezdi, iako je malo bolje. U Partizanu ima jedna dobra vest za navijače tog kluba. Država je svoje uradila, i omogućili smo 3.2 miliona evra fudbalskom klubu Partizan da bi mogli da šutiraju loptu u Evropi. Dobra je stvar to da je rukovodstvo Partizana prvi put prihvatilo da ogole svoje finansije, i da naši eksperti mogu da naprave stvarne programe, ne kako da se preživi, već kako da ozdravi Partizan. To je prvi, ali veliki korak. Na putu su ozdravljenja, ali će to biti dug i težak proces. Situacija je vrlo teška. Taj dug je preko 50 miliona evra. Zvezdin dug je manji, ali i da je toliki, bio bi lakše podnošljiv - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je dodao.

--Ovo nema veze sa tim za koga navijate, ja sam srećan kako je Vojvodina ustrojena danas. Šta god pričali o Zbiljiću on je ozbiljan čovek, finansije uredi, sistem funkcionište. Čukarički, privatni klub radi dobro. TSC ima dobar sistem. Novi Pazar je na putu da napravi nešto. Lučani su dobro napravili sve. Voždovac kao privatni klub gura... Partizan mora da reši ovaj problem. Ako oni budu odlučni da prihvate reforme koje ćemo im predložiti, ja nemam bojazan za Partizan. Biće veoma uspešni u veoma kratkom vremenskom periodu. To nije tri meseca, nije šest meseci, ali će ljudi moći da vide rezultate i navijači će biti zadovoljni. Ovako, sve je išlo u ambis - kazao je on.

