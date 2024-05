OVAJ TRENER TREBA DA SEDNE NA KLUPU PARTIZANA! I TO VEĆ NA LETO: Bivši fudbaler crno-belih ima rešenje za izlazak iz krize!

Antonio Rukavina nosio je dres Partizana samo godinu dana, ali to mu je bilo dovoljno da ponese kapitensku traku.

foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Stigao je Antonio Rukavina (40) u Humsku u zimu 2006. godine iz Bežanije zajedno sa Žarkom Lazetićem. Bio je važan igrač u sistemu trenera Miroslava Đukića, a dobre partije u Superligi omogućile su mu odlazak u Borusiju iz Dortmunda, u januaru 2008. godine.

Loši rezultati Partizana mu teško padaju. Nije mu poznato ono što se dešava u Humskoj, kao bivši fudbaler sve gleda sa strane.

- Bilo kome ko voli crno-bele nije lako zbog trenutne situacije i što ne može sa ponosom da kaže da je navijač Partizana, jer je došlo do toga da se strahuje za drugo mesto. Klub prolazi kroz veoma loš period, ali se nadam da će ubrzo opet biti tamo gde mu je mesto - rekao je Rukavina za Meridiansport i nastavio:

foto: www.partizan.rs/Miroslav Todorović

- Dosta se priča o promeni uprave, ali to nije pitanje za mene, jer ja uvek više gledam sa sportske strane. Dešavaju se loši periodi svuda, pa i Barselona je bila u ogromnim problemima posle sjajnih rezultata od 2006. do 2015. godina. Veliki klubovi ne praštaju neuspehe i to je tako svuda. Nije problem da se ne uzme titula šest-sedam godina, ali ako te nema u Evropi...

Ima i savet kako izaći iz trenutne krize u kojoj je FK Partizan.

- Trebalo bi legende kluba da se više uključe. Nebitno je ko je u upravi ili ko je predsednik. Oni bi trebalo da obezbede dobre uslove treneru i igračima, a sportski sektor je taj koji bi trebalo da se bavi rezultatima. Važno je raditi planski, da se zna šta je prioritet. Partizan ne može da izađe i kaže da titula nije cilj. Ali, ako se to već kaže, onda mora da se stavi akcenat na mlade igrače, da ima trenera koji će imati takvu viziju i da ne dolazi do čestih promena na klupi. Ili da se kaže ide se sa strancima i iskusnim igračima na titulu, Evropu, ali onda je problem ako se ništa ne uradi. Videćemo kakav će biti prelazni rok, govori se o 10-12-15 miliona evra za transfer Mateusa Saldanje, ali pitanje je koliko su te brojke realne jer nije igrao evropske utakmice.

foto: Starsport©

Antonio Rukavina ima rešenje za trenera Partizana umesto sadašnjeg Alberta Nađa. I to već od leta.

- Žarko Lazetić je došao kao osveženje među trenere u Srbiji. Sve ovo što radi sa TSC i ranije u Metalcu, nije slučajno. Kada je bio kratko vršilac dužnosti u Partizanu nisu se poklopile kockice, ali prihvatio je tada "vruć krompir" i kao vojnik kluba hteo je da pomogne crno-belima. Siguran sam da ima kvalitet da već na leto bude trener Partizana ili nekog evropskog kluba - zaključio je Antonio Rukavina.

Kurir sport/Meridiansport

