DAJEM TELE ZA ULAZNICU! Urnebesna poruka pred finale Kupa Srbije u Loznici "ZAPALILA" društvene mreže! (FOTO)

Danima je u Loznici pitanje bez odgovora kako doći do ulaznice za večerašnje finale Kupa Srbije između Crvene zvezde i Vojvodine koje od 20:15 počinje na lozničkom novom ''Lagatoru''.

Do ulaznica su došli malobrojni i najuporniji dok ostali uzalud traže načine da dobiju to ''parče'' papira koje im otvara vrata ''Lagatora''. Mnogi se na društvenim mrežama raspituju kako do ulaznice pa je osvanula i neobična objava –Dajem tele u zamenu za kartu utakmice finala Kupa u Loznici. P.S. Tele je šareno'', koja je izazvala brojne, uglavnom, šaljive komentare.

foto: T.Ilić

Neko je ponudio trampu za dve karte, drugi pristaje sasmo ako je tele crveno-belo, a treći kaže da je bolje gledati utakmicu na Areni sportu ''uz pivce''.

Po gradu se priča da ulaznica ima kod tapkaroša, da su redovno koštale 1.500 dinara, ali ih oni sada nude, tvrde neki, po četiri, osam pa čak i deset hiljada dinara. Mnogi bi hteli da gledaju finale, ali ne da plate baš toliko, a ima i komentara da ne dolaze u Loznicu Real Madrid i Barsa da bi izdvojili taj novac.

foto: T.Ilić

Ima i nezadovoljnih što Lozničanima nije data prilika da u redovnoj prodaji nabave karte bar za jednu tribinu, ali takvima može biti uteha da ima TV prenos pa će tako pratiti utakmicu. Doduše nije isto kada se to čini iz kućne fotelje, ili stolice nekoga kafića, i kada ste na stadionu gde se bitka bije uz navijački huk.

Kurir sport / T.I.

