Jedan od najkontroverznijih srpskih fudbalera, Saša Đani Ćurčić, proslavio je svoj 52. rođendan.

Fudbaler kog možete da volite i da mrzite, ali vas sasvim sigurno nikada neće ostaviti ravnodušnim. Tokom bogate igračke karijere Ćurčić je nastupao za OFK Beograd, Partizan, Bolton, Aston Vilu, Kristal Palas, Metrostars i Madervel, a bio je deo i reprezentacije Jugoslavije. Na terenu je briljirao i isticao se po driblinzima i lucidnim potezima, ali je na kraju ostao upamćen po svemu što je radio van terena.

Zvali su ga srpski Džordž Best, majice je plaćao 1.400, jakne 7.000, a za "versaće" odela po 3.000 funti. U Engleskoj trošio za veče i po 100.000 funti za šampanjac koji su drugi pili, jer, kako je sam rekao, voli da drugima ugađa. U centar pažnje srpske javnosti dospeo je i 2007, kada je učestvovao u "Velikom bratu", gde je i pobedio i osvojio 100.000 evra. Takođe, spavao je sa najlepšim ženama sveta, vozio traktor ulicama Beograda, kupio je autobus na sprat u Londonu i njim dolazio na treninge, a po završetku karijere nastavio je u ludom ritmu...

Krajem januara 2024. godine, malo pre njegovog 52. rođendana, Saša Đani Ćurčić je dao opširan intervju za Kurir u kom je govorio o brojnim temama. Naravno, u svom stilu! Prognozirao je šta će uraditi Srbija na Evropskom prvenstvu, govorio o stanju u FK Partizan (u to vreme su i dalje na čelu kluba bili Milorad Vučelić i Miloš Vazura), otkrio da li je "išamarao" legendarnog Matsa Vilandera... Ma, Đani je tada otvorio dušu i govorio o svemu, a mi vam u nastavku teksta prenosimo taj intervju od početka do kraja, bez izmena.

Uživajte...

Saša Đani Ćurčić je jedna od najinteresantnijih ličnosti koje su se pojavile u svetu fudbala. Brojne anegdote se vezuju za bivšeg igrača Partizana, a neke od njih se prepričavaju i dan danas. Mnogo je stvari po kojima je Đani prepoznatljiv, ali nekako uz njega se najviše vezuje epitet da je bez "dlake na jeziku" kakav je bio kroz celu karijeru. Tim putem je nastavio i nakon igračke karijere, a u velikom intervjuu za Kurir se dotakao brojnih tema, od srpskog fudbala, preko Partizana i Zvezde, do nadimka da je "srpski Džordž Best".

Jel pratite Partizan i šta mislite o srpskom fudbalu?

- Šta ima da pratim tu zemljače, šta tu ima da se prati. Ali pazi ne mislim da igrače, ja srpski fudbal ne pratim zbog trenera, treneri su najveće kukavice. Koga da gledam tamo 90 i više minuta, treba biti lud covek da ti to gledaš. Da gledam kukavice koje parkiraju parking servis i šlep. Ja gledam ovde svaki vikend Premijer ligu, sve derbije sam uživo na stadionima, edukujem se i to je najbolje za trenera, da gledaš najbolje. Nažalost, bez obzira što smo kolege imam svoj stav i imam svoje viđenje. Ja nisam bio na stadionu Partizana u Humskoj više od 15 godina, niti će moja noga tamo ikada kročiti. Želim da ovim putem pošaljem anglomanijsku poruku, jer se nešto pojavljuje da sam ja protiv nekog Vazure, ne znam ni ko je čovek. Nisam ja protiv Vazure i posle njega doći će neko drugi, neki džeparoš, bankomat navijač. Nemam ja ništa sa njima niti ću se ikad pojaviti i da ode Vučelić, neću se pojaviti. To je moj stav, nemam ništa s njima i taj stadion me nikad više neće videti do kraja života.

Da li bi nekad u budućnosti prihvatio mesto trenera Partizana, ukoliko bi se napravila mogućnost za to?

- Nikad u životu, ne probudila mi se majka Radmila i otac Svetozar, ni u mrtvačkom sanduku, pošto ja ne idem u rupu. A ne mogu da ti kažem da idem u mrtvački sanduk kad ne idem. Nema potrebe da pričamo o Partizanu da pominjemo tu temu, ta tema je završena, zabranjena mojoj porodici, a to nije moj bunt prema upravi, nemam ništa s njima. Sad 14. februara punim 52 godine i tek krećem, ovo je bilo samo zagrevanje. Šta da ti kažem kad moj Svetozar Ćurčić zna svaku sekundu utakmice iz 1966. godine, ne sve igrače nego i decu igrača Kovačevića, išao je na stadion. Taj Partizan iz 1966. ne postoji više, nemam ništa protiv njih, ali je jednostavno to moj stav.

Dočekali ste eksprediciju Crvene zvezde kada je igrala protiv Mančester sitija u Engleskoj, kako Vam je izgledala Zvezda na toj utakmici?

-Prvi put sam gledao uživo Zvezdu na Etihadu i nije mi se svidelo gde Glazer ide kod 1:0, ide jednom rukom na onu loptu. Na Etihadu, gde ti treba 1000 rukavica, dav spajdermena da pomognu, da staviš tri hobotnice u mrežu još.

Kako biste okarakterisali tu igru?

- Dobro su se nosili samo ja uvek kažem da mora da se ima srca, Kopaonik u plućima, rols rojs. Sve je bilo super, očekivao sam da ovaj Bukari možda još jednom pobegne. Znate kako sam znao situaciju, mene svi napadali kao "jao šta si izjavio na RTS-u", ja jedini bio pozitivan. Dočekao sam ekspediciju Zvezde, oni u hotelu svi bledi kao krpe, kao beli mermer i igrači i uprava, svi su mislili 10:0. Alo ljudi, pa nije Liga šampiona Božićna jelka. U Ligi šampiona su svi Real Madrid, Arsenal i Napoli. Nisam mogao da pričam sa ljudima, gledaju kroz mene i onda 1:0. Đani u pravu. Ja znam Mančester siti i unutra i spolja, ja sam trenirao i Fodena i Sanča sa 13 godina u Akademiji, ja sam ih napravio. Siti je tada bio u najslabijoj formi, Haland ne igra, De Brujne operisan, pet utakmica bez pobede, nisam ja pao s Marsa.

Šta mislite o "avanturi" Zvezde da za trenera dovede Baraka Bahara?

-Odličan potez je bio da ga dovedu, ali ljudi zaboravljaju kakve je on igrače imao u Makabiju, špica Pieroa i desetku Šerija, ubedljivo najbolji igrači, njih dvojica su ga napravili. On nije imao takva dva igrača u Zvezdi i onda Kataija nije stavljao to mu je drugo samoubistvo posle Borjana, nije mu video potencijal bez obzira na to što on ima snage za 45 minuta. Zato i jesi trener daj mu da igra 45 minuta, a ne da ga nema nigde, to je luksuz koji je on sam sebi potpisivao, pucao je sebi u noge, sam sebi u trenersku diplomu. Ja to nikad ne bih uradio u životu, ja da sad preuzmem Zvezdu odmah bio napravio sastanak sa Borjanom, Ivanićem i Kataijem i rekao bi im: "Slušajte možete da mi skačete po glavi, da se šetate po terenu, bićete standardni uvek, imate svu slobodu, radite šta hoćete"

Nije Vam se svidelo to što je Milana Borjana poslao na pozajmicu?

- Znaš sta se tu meni nije svidelo, ja sam malo sujeveran, kao svi naši balkanski narodi, a pogotovo Srbi. Zašto ti sebi kao trener koji je došao u novi klub, veliki klub, došao si u balkanski Mančester siti i najboljeg igrača koji je godinama jednoručno uvodio Zvezdu u evropska takmičenja, Milana Borjana, tenka Crvene zvezde, ti ga odj***š na poruku. Jel taj čovek zaslužio da ode na poruku? Nije zaslužio i to mora da se vrati. Ne može tako, to je poruka svim trenerima, najveća lekcija, da nauče. Ja sam Borjana video jednom u životu, ali ja pričam o njegovim kvalitetima, on je jedan od najboljih golmana u istoriji Zvezde, za mene i najbolji. Pričam samo za ono što sam gledao, Kopenhagen penali, pre toga Salcburg. Direktno ti je doneo 50 miliona evra, pa zar nije zaslužio da odvedeš njega i porodicu na ćevape i večeru u neki od elitnih restorana. Milane, hvala ti za sve, ideš na pozajmicu, ali bar smo ti napravili večeru. To kad je uradio Bahar, sam je sebi napisao svedočanstvo.

Mladi Kosta Nedeljković je prešao u Aston Vilu, koliko će mu biti teško u novom klubu?

- Bez brzine nema ništa. Hitrina i primanje lopte u trku su najbitniji za beka. Box to box igrači. Znate ko je na desnom beku kod Emerija u Aston Vili, treći najbolji desni bek na svetu Mati Keš. Ja sam ambasador Aston Vile, Mati Keš je treći najbolji desni bek na svetu, posle Kajla Vokera i Bena Vajta. Što je s jedne starne dobro, jer može da se edukuje, da napreduje. Kod Emerija su bekovi visoko, igraju gotovo krila, oni nemaju ništa sa zastavicama, ulaze dijagonalno ka šesnaestercu. To je ekipa koja da je dobila Everton pre nedelju dana bi bila prva u Premijer ligi. To je klub koji je osvojio Ligu šampiona.Ja sam se borio za titulu sa njima sa Geretom Sautgejtom, Kup Uefa smo igrali lagano, sa neozbiljnim Đanijem Ćurčićem smo se borili za titulu i ušli u Evropu. Ozbiljan klub, sa ozbiljnim vlasnicima, njima nije ništa 9 miliona evra. Njima je 9 miliona evra kao meni i tebi da odemo da bockamo ćevape. Nema sad lamburdžinija i tih stvari. Ja sam već u Birmingemu napravio brigadu, to je grad od 4-5 miliona stanovnika. Nema penthausa, mora da bude pametan da radii to je sve do njega. Treba mu Mont Everest u grudima, rols rojs u levom plućnom krilu. Nema straha, mora da kaže "ja sam novi ministar, novi sam premijer Engleske", da samo igra i da se ne plaši.

Ponudili ste pomoć Kosti Nedeljkoviću kada dođe u Englesku, da li biste voleli da ste i Vi imali nekog mentora?

- Hteli su, ali ja nisam slušao. Ja sam imao savetnike, ali ja sam bio nenormalan, nisam nikog slušao, čak ni roditelje. Imao sam savetnike imao sam sve, ali mnogo sam leteo. London, Njujork, svetski džetset, to je bilo nezaustavljivo. Evo sad kažem nikad nisam imao veću želju za životom, punim 52 godine, ali želim da živim još 50. Rekao sam ući ću u Ginisovu knjigu rekorda, kao prvi aktivni profesionalni sportski trener na svetu. Imam neverovatnu energiju i sve mogu da prevaziđem.

Pominjete često Aleksandra Mitrovića, šta mislite o njemu?

- Igrač mora da ima taj bezobrazluk na terenu. To ima Mitar, meni je on bolji od Halanda, ja sad da sam trener nekog kluba, da mi ponude Halanda ili Mitrovića, ja bih uzeo Mitra. Najbolji centarfor za mene u istoriji Srbije, a i u Evropi. Gerd Miler, Ronaldo Brazilac i Mitar. Oni plaču ovde za njim, plaču za njim u Čelsiju, "jao što ga nismo uzeli, što nismo reagovali", Poketino plače, Liverpul isto, Arsenal. Ee džabe kad ne vidite. On sam nas je odveo na Svetsko prvenstvo. Ja sam malo fanatik ja se vraćam u prošlost da bih imao dubinu kada analiziram. Gde je bio Mitar u prvoj utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, posle Škotske, na klupi je bio. Piksi je planirao Vlahovića, ali ja sam mu radio glavu i mozak, sad ćes da pokidaš kad uđeš. I šta je uradio kad je ušao, bocnuo, bocnuo čovek. Dva najlepša gola u istoriji Marakane su Žigić protiv Rome i Mitrović protiv Irske. Lobovao golmana sa 25 metara iskosa, ko to može. Tu je pokazao i da ima talenat i stopala koja amortizuju. Pa gol spoljnom protiv Crne Gore, svetski. Po mom mišljenju on nas je odveo na Svetsko i on nas je odveo na Evropsko, to je moje mišljenje.

Šta očekujete od reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu?

- Dragan Stojković Piksi treba nekada da proguta svoj egoizam i sujetu, ja mu dobro mislim. Ja isto da sam na Piksijevom mestu i da vidim tamo nekog Ćurčića da na nekoj televiziji nešto pametno kaže rekao bi "uu vidi ovaj je rekao nešto pametno". Mi ne možemo da igramo sa tri pozadi. Igrao sam sa Geretom Sautgejtom dve godine, sa selektorom Engleske. Radiću u Nemačkoj za "Skysport" televiziju, komentarisaću Euro. Ne smemo da igramo sa tri pozadi, doživećemo najveću blamažu u istoriji Srbije. Kajl Voker se sa beka ubacuje na špica, ne možemo sa tri pozadi, ubiće nas Foden, Saka, Griliš. Kanonada, biće sedam do deset nula. Ima i druga strana ja već znam šta se priča u reprezentaciji Engleske, a to je da Stouns i Megvajer ne mogu da se nameću sa Mitrom, ne mogu da skoče sa njim. Samo mu treba bocnuti loptu, prebaciti prvu stativu, bocnite mu bre loptu. Živković deset puta u Leskovcu centrira i ne može da prebaci prvu stativu. Ovi ne mogu da se nose sa njim, zato se Geret Sautgejt Mitra najviše plaši. Ja sad dajem "inside" informacije, Piksi mora da igra sa četiri pozadi, sa klasičnim bekovima. Ja da sam bio selektor u Kataru, bekovi bi mi bili Urošević i Aksentijević, moramo da imamo četiri igrača u odbrani, to je recept za uspeh. Selektor i sportski direktor reprezentacije su dali izjavu "da Srbija nema desne bekove", kako nema desne bekove evo ga ovaj mali potpisao za Aston Vilu. Gde će Aston Vila da pogreši u skautingu? On je to izjavio, ja pao u nesvest kad sam to video. Nije da nema, nego vi ne znate da vidite i da skautirate u tome je problem.

Ko bi ovih igrača iz reprezentacije mogao da igra u tvom timu?

- U mom timu bi igrao Radonjićsigurno, Mitar prvi, ali i Radonjić sigurno. Daj da ispoštujemo tog dečka, da mu damo 20-25 minuta. On je problematičan, on ima sindrom Đanija Ćurčića, on je moj naslednik, ali ja znam kako sa takvima. Ma daš mu radi šta hoće, driblaj, lomi im kičmu, zaj***vaj se. Ubili su ga ovi u Italiji, onaj trener ga ubacuje pa ga vadi, hoće da ga bije. Dajte mu samo pet utakmica u kontinuitetu, on je trebalo da igra u Leskovcu umesto Živkovića desno.

Jel istina da je pre Partizana trebalo da pređete u Zvezdu?

- Jeste, istina je. Otac i ja smo čekali Džajića, na Karaburmi gde on ima stan. To je bilo pre nego što je Zvezda osvojila Ligu šampiona, ja sam tu trebalo da dođem na mesto Jugovića. Juga je bio u Radu, a ja u Ofki, ali su onda Džaji rekli da sam ja "novi" Milko Đurovski, "novi" Vladan Lukić i da je to novi problem, a to može i on da potvrdi.

Jel Vam prija nadimak "srpski Džordž Best"?

- Taj nadimak sam dobio od trenera, od nekoliko trenera sa kojima sam sarađivao oni su pricali "on je srpski Džordž Best". Kris Kamara je to pričao, zatim Brus Riok, trener Arsenala koji je došao iz Boltona, Mark Hjuz, ali eto taj nadimak sam dobio od trenera i javnosti. Pa dobro, Best je bio baš ekstreman. Sada se baš super družim sa njegovim sinom Kalumom Bestom, šta ti je život. On mi je komšija i najbolji prijatelj. Drži nekoliko restorana, pa se baš lepo družimo. Ali ne prija mi kad me porede sa njim, jer zna se kakav je problem on imao sa alkoholom, ja ne pijem sedam godina i neću nikad ni piti. On je nešto slično kao Pol Gaskojn za koga dobijam informacije da je nažalost otišao i psihički i da ga nalaze u pidžami na ulici. Alkoholizam je bolest, a neki ljudi nemaju jačinu da se njemu odupru. Ja sam Džordža Besta viđao pred smrt tu u engleskim pabovima, okruženim sa 20 onih engleskih pijandura i lažnih prijatelja.

Jel žalite što niste odigrali više utakmica za reprezentaciju?

- Kako da ne, žalim. Samo u to vreme je bila strašna konkurencija. Dejo Savićević koji je meni bio uzor, Dejo je najbolji igrač iz Jugoslavije svih vremena, to je moje mišljenje. Piksi, Mijat, Vladan Lukić, Pančev, Jokanović i imati 15 nastupa sa takvim igračima je uspeh.

Kakvi su Vam planovi za budućnost?

- Ja sam se totalno smirio, moj brod je u mirnoj luci, nisam bio u diskoteci deset godina. Završavam školovanje za trenera, pa hoću da idem polako. Ja sad imam Uefa A licencu i nadam se da ću za nekih godinu dana završiti za Pro licencu. Voleo bih da radim u arapskom svetu, u Kataru, Saudijskoj Arabiji i Emiratima. Voleo bih da uzmem neku njihovu reprezentaciju u21 i da radim tamo nekih 10-15 godina. Treba biti realan daleko je Premijer liga, ovde živim, ovde mi je baza, ali ako Bog da odavde idem u arapski svet.

Ko Vas od mlađih igrača najviše podseća na Vas po igri?

- Radonjić najviše, on je dribler, klasično krilo, ja sam bio malo finiji klasična desetka. Ne znam kako bi se on našao u sredini kao polušpic, jeste luda "glava", ali nije kao ja, ja sam najluđi fudbaler sveta, ja nikog nisam slušao. Meni stalno provlače taj epitet dribler. Znate kakav sam ja igrač bio, ja sam bio dribler u trku, osvajao sam prostor. Ima driblera koji su uglavnom klovnovi, prođu jednog pa se zakucaju u drugog. Ja sam bio igrač kome se ne uzima lopta, kao sad Mesi, ja sam bio Mesi ispred Mesija. Ja sa slalomisao išao sam pravo na gol.

Jeste "išamarali" Vilandera kada ste ga sreli?

- Eee bio sam na Vimbldonu, ali nisam gledao Novaka. Ma beži, ja ne mogu srpski fudbal da gledam, a kamoli pet setova u tenisu. Zaustavili meni navijači, Novakov fan klub, ja im reko evo vam karta, ne mogu da gledam pet setova. Sede ove bakute i dekute, engleski masoni, treba da ih dižem da odem do wc-a, ona me gleda, otišla joj materica, otišla joj bešika idi bre beži. Zamisli mene sa mojom energijom da gledam pet setova, ne ide i onda sam naleteo na ovog. Meni je jedan od boljih prijatelja Bjorn Borg, pravi plejboj, kazanova svetski. Ovaj je samo tiganj igrač, nikad nijedna priča nema za njega, nema nikakvog šarma. Da me recimo zove u Londonu "eej ovde Mats Vilander, ajmo na piće" ja bi mu rekao "ma marš bre u pi**u materinu". Ali zato je Borg dolazio kod mene u London kad sam igrao za Kristal Palas na moje žurke, ja sam išao na njegove. Kakav bre Mats Vilander, taj bi se prodao za pet funti, taj nema ni karakter, ni ništa, šta je njemu karakter da isproziva Novaka, sa takvima se ne družim. Zato što Novaka svi vole, a on ga kao proziva, a i on ga voli zapravo.

Luka Milivojević je posle šest godina napustio Kristal Palas i otišao u Dubai, šta milsite o tom potezu?

- Mogu Vam reći da u Palasu sada plaču za njim što su ga pustili. Posle šest godina gde je postao kapiten i legenda kluba. On je još uvek mogao dosta toga dobrog da pruži, da bude na terenu i da pomogne ekipi. Ovako, sami su u Palasu krivi što su ga pustili.

Đani uništio Nadala: Bizon iz Pamplone... U avgustu 2022. godine Saša Đani Ćurčić žestoko je udario po Rafaelu Nadalu. Tada se pričalo da je "Bik sa Majorke" dopingovan, pravile su se terorije zavere, a Đani je u svom stilu dao komentar. - Da li menja krv iz Južnoafričke Republike? Tu je mlada, jaka krv. To je ono Alkazar onaj kondicioni trener, ili onaj Armstrong što kao vozi od Pariza do Besnog Foka za 17 minuta. Ma idi bre! Kafe de Pariz i Tur de Frans i to - rekao je Ćurčić, pa dodao: - Ima tu svega i svačega, naš Nolinjo ne treba da pada na te forice. Evo mojeg proročanstva. Novak Đoković će da osvoji 29 grend slem turnira, a ovaj gumeni bizon iz pamplone će da ostane na 22. Možda negde ućari na foru još jedan.

