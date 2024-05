"MEGVAJER GROBAR NAM JE ŠANSA, SAHRANIĆE SAUTGEJTA" Saša Đani Ćurčić ZAGRMEO: Srbija i Engleska? Sudar NAJGORIH odbrana na planeti

Sezone u ligama širom Evrope su pri kraju, a uporedo sa tim igrači se spremaju za Evropsko prvenstvo koje je na programu od 14. juna do 14. jula. Mnoge reprezentacije su već objavile širi spisak, a ono što najviše privlači pažnju ljibitelja fudbala u Srbiji jesu protivnici naše selecije u Nemačkoj - Engleska, Danska i Slovenija.

Naravno, najviše se interesuju za sastav "gordog albiona" koji zaista izgleda fantastično. Zbog toga smo pozvali Sašu Đanija Ćurčića koji poznaje sve igrače sa spiska Gareta Sautgejta da nam iznese svoja očekivanja za Euro.

- Video sam da je izašao spisak za Euro, prošla je ona Piksijeva fora sa većim brojem igrača koji mogu da se pozovu na turnir. Džabe, možeš da povedeš i 120 igrača ako će tamo svi da nas pune. Mi nemamo 12 igrača, a ne 36 - počeo je Đani priču za Kurir i dodao:

foto: Privatna arhiva

- Očekivan spisak Engleza, nešto što sam i pretpostavio. Igra Megvajer, on nam je najveća šansa. On je grobar, jedini lopatar. On će da sahrani Engleze. Kao u Kataru protiv Francuza. Kada mu je uleteo Žiru sa levog ramena i "sahranio" brata Sautgejta. Bio je kriv kod oba gola, da su bili Rio Ferdinand ili Sol Kembel odoše Englezi do titule.

On, Guehi i Stouns ne mogu da skaču sa Mitrom. Samo da ne primimo sedam komada za 12 minuta. Neka bude 0:0 do 20. minuta pa će Mitar da da gol. Srbija - Engleska je sudar najgorih odbrana na planeti. Mi imamo goru odbranu nego Čile, Paragvaj i Honduras. Nas bi i one izbeglice iz Bangladeša napunile do 23. minuta - istakao je bivši reprezentativac Jugoslavije.

Mnogo je neverovatnih igrača u timu Engleske, ali je bivši igrač Partizana izdvojio jednog.

foto: PPAUK / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Ovaj moj Foden je prolupao, iznenadio i mene. Otišao je na jači nivo nego što sam ga učio. Jači je od Mesija za mene. Brži je, hitriji, a ima snajper u nogama. Otišao je na neverovatan nivo. Griliš moj naslednik, kada uđe, svež je nije igrao puno. Ja sam veliki prijatelj sa ocem Griliša, Kevinom Grilišem.

Idemo sad zajedno na finale Kupa, rekao sam mu Kevine, dobro je što ne igra, eksplodiraće na Euru. Svež je, ali Saka, Belingem i Foden su igrali dosta utakmica u klubovima. Tu će da eksplodira neko ko nije igrao u prvenstvu, samo će da vaskrsne. Tripije je opasan iz prekida, Kajl Voker je istrošen imao je napornu sezonu - rekao je bivši igrač Boltona.

Kao i prilikom svakog okupljanja britanski mediji se više bave igračima koji nisu pozvani nego onima koji će biti na raspolaganju selektoru. Sautgejt tako nije pozvao Sanča i Rašforda, a popularni Đani jako dobro poznaje Sanča koga je trenirao u mlađim kategorijama Mančester sitija.

foto: Starsport

- Trenirao sam Sanča. On je mali depresivac, on je od onih igrača koji ako ga trener ne pomazi po glavi i ne kaže mu ti si najbolji igrač od njega nema ništa. Ja sam mu tako prilazio, ja sam ga bejbisitovao. Ovaj Ten Hag je bio okrutan prema njemu, najgori trener u istoriji Mančester junajteda. On nije trening igrač, on igra samo utakmice.

Kao Đani Čurčić, ako Eden Azar. Takve igrače moraš da neguješ. Ovaj ga kažnjavao, terao ga da igra sa drugim timom, budala. Takve igrače ako ne maziš oni brzo padaju. Zato je i otišao na pozajmicu, zbog ovog lažnog Johana Krojfa. Vidite kako Gvardiola mazi Fodena. Tako isto i Rašford. Ja znam neke stvari i iz privatnog živoata, odao se alkoholu. To mu je uticalalo na formu, slabo je igrao i Garet je morao da napravi neke rezove - jasan je bivši igrač Aston Vile.

foto: PPAUK / Shutterstock Editorial / Profimedia, AP Denes Erdos

Dragan Stojković je obajvio spisak na kome nema Darka Lazovića i joše nekih igrača. Zbog toga smo pitali Đanija koga bi po njemu imao mesta na spisku da je on selektor.

- Ja imam neki poseban pogled na te velike turnire, zato što to nisu sezonska već drugačija takmičenja. Zbog toga stariji igrači i te kako mogu da pomognu, jer doprinose svojim iskustvom. Tako su Francuzi izgubili Svetsko prvenstvo, razbili su Argentince na mladost drugo poluvreme, ali su pali poslednjih pet minuta na iskustvo, jer su Argentinci namazaniji.

foto: Starsport

Zato mislim da igrači kao Nemanja Matić i kao Luka Milivojević da bi mogli da iznesu turnirska takmičenja. Kao Kros u Nemačkoj. Čim su napravili smenu generacija nema ih nigde. Luka i Nemanja bi mi definitivno bili na spisku i igrali bi. Kakav Gudelj, Saša Lukić je dobar, on mi je najbolji u sredini terena. Znaš koga mi je žao što nije na spisku.

Stefan Mitrović je po meni trebalo da bude tu. Spasio je gol protiv Portugala iako je lopta ušla, zamaskirao je to, iskusan je, dobar je, pravi lider. Ima m**a, slušao sam kako priča, ima stav, skinuo je onaj dron kad je bilo sa Albancima. Takvog igrača bi ja uvek imao. Ne možemo da idemo samo sa klincima, poješče ih taj ambijent - rekao je bivši igrač Kristal Palasa pa otkrio odakle preti opasnost.

foto: Starsport

- Gudelj je spor. Napraviće višak na njemu. Belingem će da ga prođe i da mu kaže "izvini, žurim idem na paelju, nisam te video, idem da jedem, pa ću da se vratim da te opet prođem". Tadić je dobar, iskusan. Šta je tu je. Evropsko prvenstvo, tu svi grizu, Nemačka je blizu, biće dosta publike. Svi izlaze iz napornih sezona, možda je to šansa - rekao je nekada ubojiti ofanzivac.

Za kraj, Ćurčić je imao i zanimljiv savet za naš nacionalni tim.

- Ako se budemo otvorili protiv Engleza, ubiće nas, još sa tri pozadi. Igrali smo jednu utakmicu sa četiri pozadi protiv Rusije pa smo primili četiri, da smo igrali sa tri primili bi osam. I Englezi imaju problema u odbrani. Megvajer, Guehi treba igrati čvrsto i stisnuti odbranu, a u napadu sam siguran da možemo da ih ugrozimo. Inače, nama je u odbrani promaja, horor.

Radonjić je na spisku, on može da eksplodira. Pazi, imamo četiri golmana, znači da povedemo još 4*4, to je 16 golmana plus Mitrović, Radonjić i Tadić i to je to. Neka igraju golmani kad već imamo toliko dobrih - zaključio je bivši igrač OFK Beograda.

