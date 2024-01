"PROBLEMATIČAN JE, IMA SINDROM ĐANIJA ĆURČIĆA" Šta će Nemanja Radonjić reći na ovo? Moj je NASLEDNIK, u Italiji su ga UBILI!

Saša Đani Ćurčić je jedan od najzanimljivijih fudbalera koji su se pojavili u Srbiji. Brojne anegdote i situacije o njemu se i dan danas prepričavaju, a sada je popularni Đani u velikom intervjuu za Kurir otkrio ko je njeogov naslednik po ponašanju. U pitanju je Nemanja Radonjić koji još uvek nije dostigao svoj puni potencijal u skladu sa talentom koji nesporno poseduje.

foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

- U mom timu bi igrao Radonjić sigurno, Mitar prvi, ali i Radonjić sigurno. Daj da ispoštujemo tog dečka, da mu damo 20-25 minuta. On je problematičan, on ima sindrom Đanija Ćurčića, on je moj naslednik, ali ja znam kako sa takvima. Ma daš mu radi šta hoće, driblaj, lomi im kičmu, zaj***vaj se. Ubili su ga ovi u Italiji, onaj trener ga ubacuje pa ga vadi, hoće da ga bije. Dajte mu samo pet utakmica u kontinuitetu, on je trebalo da igra u Leskovcu umesto Živkovića desno - istakao je Ćurčič koji igrač iz reprezentacije Srbije najviše liči na njega.

Ceo intervju sa Sašom Đanijem Ćurčićem moći ćete da pričitate na našem portalu, ali i štampanom izdanju u narednih nekoliko dana.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez pisane dozvole autora ili uredništva, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO:

02:42 POBEDA SAUDIJSKE ARABIJE OČEKIVANA? Trener: Ulažu mnogo u fudbal, imaju ratnički mentalitet, a uslovi za trenine su im SVEMIRSKI!