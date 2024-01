GDE JE BIO MITAR POSLE ŠKOTSKE? Đani Ćurčić izneo NEPOZNATE DETALJE: Ja sam mu RADIO GLAVU I MOZAK i šta se desilo? Čovek BOCNE!

Fudbalska reprezentacija Srbije plasirala se na Evropsko prvenstvo posle 24 godine pauze i takmičenja koje su zajednički organizovale Holandija i Belgija. Srbija je tako vezala i Svetsko i Evropsko prvenstvo, a o tome je govorio i Saša Đani Ćurčić za Kurir u velikom intervjuu. Aleksandar Mitrović je bio jedan od najzaslužnijih za plasman, a o njemu je govorio i Saša Đani Ćurčić u velikom intervjuu koji je dao za Kurir. Nije štedeo reči hvale na račun najboljeg strelca u istoriji reprezentacije, a istakao je da i je bolji od Halanda.

- Igrač mora da ima taj bezobrazluk na terenu. To ima Mitar, meni je on bolji od Halanda, ja sad da sam trener nekog kluba, da mi ponude Halanda ili Mitrovića, ja bih uzeo Mitra. Najbolji centarfor za mene u istoriji Srbije, a i u Evropi. Gerd Miler, Ronaldo Brazilac i Mitar. Oni plaču ovde za njim, plaču za njim u Čelsiju, "jao što ga nismo uzeli, što nismo reagovali", Poketino plače, Liverpul isto, Arsenal. Ee džabe kad ne vidite. On sam nas je odveo na Svetsko prvenstvo - istakao je nekadašnji igrač Boltona.

foto: PPAUK / Shutterstock Editorial / Profimedia, AP Denes Erdos

Mitrović je i sam priznao da je nakon ispadanja u baražu za Evropsko prvenstvo od Škotske na Marakani želeo da se oprosti od nacionalnog dresa, a sada se Đani dotakao i te situacije.

- Ja sam malo fanatik ja se vraćam u prošlost da bih imao dubinu kada analiziram. Gde je bio Mitar u prvoj utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, posle Škotske, na klupi je bio. Piksi je planirao Vlahovića, ali ja sam mu radio glavu i mozak, sad ćes da pokidaš kad uđeš. I šta je uradio kad je ušao, bocnuo, bocnuo čovek. Dva najlepša gola u istoriji Marakane su Žigić protiv Rome i Mitrović protiv Irske. Lobovao golmana sa 25 metara iskosa, ko to može. Tu je pokazao i da ima talenat i stopala koja amortizuju. Pa gol spoljnom protiv Crne Gore, svetski. Po mom mišljenju on nas je odveo na Svetsko i on nas je odveo na Evropsko, to je moje mišljenje - jasan je Đani Ćurčič.

Ceo intervju sa Sašom Đanijem Ćurčićem moći ćete da pričitate na našem portalu, ali i štampanom izdanju u narednih nekoliko dana.

