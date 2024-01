"HTEO SAM MALO ZA UVO DA GA POVUČEM" Đani Ćurčić otkrio da li je IŠAMARAO Vilandera: Taj bi se PRODAO ZA 5 FUNTI!

Sasa Đani Ćurčić je jedna od najinteresantnijih ličnosti u svetu fudbala koji su se pojavili kod nas. Brojne anegdote iz njegovog života se prepričavaju i dan danas, a jedna od mnogih jeste situacija kada je video najvećeg kritičara Novaka Đokovića na Vimbldonu Matsa Vilandera. U videu koji se tada pojavio na društvenim mrežama vidi se Đani koji u jednom trenutku kaže "Sad ću da ga išamaram" . U velikom intervjuu za Kurir "srpski Džordž Best" se dotakao te situacije i otkrio da li je to uradio.

- Eee bio sam na Vimbldonu, ali nisam gledao Novaka. Ma beži, ja ne mogu srpski fudbal da gledam, a kamoli pet setova u tenisu. Zaustavili meni navijači, Novakov fan klub, ja im reko evo vam karta, ne mogu da gledam pet setova. Sede ove bakute i dekute, engleski masoni, treba da ih dižem da odem do wc-a, ona me gleda, otišla joj materica, otišla joj bešika idi bre beži. Zamisli mene sa mojom energijom da gledam pet setova, ne ide i onda sam naleteo na ovog - otkrio je Đani i dodao:

- Nisam ga išamarao, nisam hteo da pravim skandal, hteo sam malo za uvo da ga povucem, ali neću da pravim skandale više - istakao je bivši igrač Kristal Palasa.

Na pitanje "Šta bi rekao Vilanderu da ga sretne", igrač koji je odigrao 14 utakmica za reprezentaciju Jugoslavije je kao "iz topa" odgovorio.

- Ma šta bi mu rekao, meni je jedan od boljih prijatelja Bjorn Borg, pravi plejboj, kazanova svetski. Ovaj je samo tiganj igrač, nikad nijedna priča nema za njega, nema nikakvog šarma. Da me recimo zove u Londonu "eej ovde Mats Vilander, ajmo na piće" ja bi mu rekao "ma marš bre u pi**u materinu". Ali zato je Borg dolazio kod mene u London kad sam igrao za Kristal Palas na moje žurke, ja sam išao na njegove. Kakav bre Mats Vilander, taj bi se prodao za pet funti, taj nema ni karakter, ni ništa, šta je njemu karakter da isproziva Novaka, sa takvima se ne družim. Zato što Novaka svi vole, a on ga kao proziva, a i on ga voli zapravo - jasan je nekadašnji fudbaler Partizana.

