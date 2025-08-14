Slušaj vest

Pojavio se prvo snimak sa auto-puta na kojem se vidi grupa navijača Zvezde koja napada četvoricu poljskih navijača, a naknadno se pojavio i novi snimak na kojem su prikazane pristalice gostujućeg tima.

Na snimku koji je navodno nastao pre nego što su Poljaci napustili Beograd, vide se upravo oni sa motkama i palicama.

Podsetimo, nakon što su navijači Leha pre utakmice divljali i pravili haos u centru srpske prestonice, na stadionu su se ponašali potpuno primereno i nije bilo nijednog incidenta.

Delovalo je možda da je to dobar znak i da će se sve završiti mirnije od onoga što su nam poljski navijači ponudili u toku dana, ali...

Nakon utakmice je, u ranim jutarnjim satima, došlo do pomenutog incidenta i haosa na auto-putu.

Na kraju, deluje da je sve završeno dobro, s obzirom na to kako je možda moglo da bude.

Ko su ozloglašeni navijači Leha?



Oko 1.000 navijača poljskog Leha stiglo je u Beograd na meč protiv Crvene zvezde i građanima definitivno nije bilo prijatno da ih vide jer svi izgledaju veoma opasno. Tetovirani, fizički veoma jaki, mnogi kratko ošišani... Huligani Leha važe za jedne od najopasnijih u Evropi, a svojim ponašanjem opravdali su taj status kroz prošlost.

Bili su učesnici brojnih incidenata, uključujući i organizovane tuče sa navijačima drugih klubova, kako na domaćem terenu, tako i na gostovanjima.

Huligani Leha izazvali su ozbiljan incident u Sarajevu 2015. godine, pred meč protiv istoimenog kluba na Koševu.

Veče pre utakmice sukobili su se sa navijačkom grupom "Horde zla" ispred hotela. Oko 150 domaćih huligana napalo je Poljake bakljama, kamenicama i metalnim šipkama, ali su Lehovi navijači uzvratili koristeći stolice i motke.

Usledila je žestoka ulična tuča, nakon koje su se Horde zla povukle i bežale po gradu. Policija je intervenisala, ali su sukobi trajali satima. Taj incident ostao je upamćen kao jedan od najbrutalnijih navijačkih obračuna u regionu.

Tamošnji mediji su tada izvestili kako su navijači Leha, dok su pravili haos na ulicama Sarajeva, uzvikivali parole poput „Ovo je Srbija“.



Divljali, pa sve iznenadili



Nakon meča protiv Zvezde poljski navijači, koji su u Beogradu pravili haos pre utakmice, za vreme iste, odnosno na stadionu su se ponašali bez greške, a način na koji su pozdravili fudbalere svog tima je za poštovanje.

Glasni aplauzi i još glasnija pesma su dočekali fudbalere Leha iz popularnog "kaveza" odnosno iz sektora između zapadne i južne tribine koji je namenjen gostujućim navijačima. Ponašali su se Poljaci na Marakani veoma korektno i tim potezom su oduševili, ali i iznenadili i zaprepastili sve jer su mnogi očekivali da će se haos tek nastaviti na samom meču.

