Izveštač Kurira iz Portugala - Aleksandar Radonić

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 18.45 igraju u Bragi utakmicu treće runde Lige Evrope.

Crveno-beli posle dve odigrana kola imaju jedan bod osvojen protiv Seltika, dok su u pre tri nedelje nesrećno izgubili od Porta u gostima. Pobeda je imperativ za oba tima, mada ni predstavnik Srbije, ni Portugala ne bi imali ništa protiv da odigraju nerešeno.

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević poveo je u Bragu 23 fudbalera, a vidljivo je da na spisku nema Aleksandra Kataija koji se još nije u potpunosti oporavio, ni rezervnog golmana Omrija Glazera. Na listi povređenih je i Šavi Babika.

1/5 Vidi galeriju Vladan Milojević na meču protiv Seltika Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Jasno je da šef struke crveno-belih neće preterano eksperimentisati, odnosno očekuje se da izvede tim u kojem neće biti mnogo promena, recimo u odnosu na meč protiv Porta, ili IMT u domaćem prvenstvu.

Ko će igrati?

Na golu će biti Mateus, dok bi bedem ispred gola Zvezde trebalo da čine Seol, Frenklin Tebo Učena, Miloš Veljković i Nair Tiknizjan. U veznom redu treba očekivati povratnika Radeta Krunića i Tomasa Handela koji je do pre par meseci igrao u Portugalu i odlično poznaje ekipu Brage.

Malo bliže golu treba očekivati Vasilija Kostova, baš kao i protiv Porta, dok bi bočne pozicije trebalo da pokrivaju Nemanja Radonjić i Mirko Ivanić. Pozicija centralnog napadača rezervisana je za Marka Arnautovića.

Biser prekomandovan

Zanimljivo je da je Vladan Milojević prekomandovao mladog Luku Zarića u prvi tim, iako je on otputovao sa omladincima Crvene zvezde u Ostravu, gde tim Nenada Milijaša igra prvi meč Lige šampiona za juniore protiv Banjika, po nokaut fazi. U utorak se vratio iz Češke, a onda poleteo u sredu sa ekipom za Portugal.

Ovo pokazuje da Milojević ima određene taktičke zamisli sa mladim Zarićem za susret u Bragi. Drugi omladinac Crvene zvezde koji radi sa prvim timom Aleksa Damjanović ostao je u Ostravi.

Zvezdini biser - Luka Zarić i Vasilije Kostov Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Ni Braga neće preterano eksperimentisati, deluje da će trener Karlos Visens izvesti očekivani sastav, možda uz male promene, u odnosu na prethodne mečeve. Portugalci su u prve dve utakmice bili maksimalno učinkoviti, pobedili su Fejenord kod kuće rezultatom 1:0, dok su u gostima bili bolji od Seltika pobedivši 2:0.

Očekivani sastavi

Crvena zvezda - Braga 18.45 (RTS, TV Arena sport)

Stadion: Munisipal. Kapacitet: 30.286. Sudija: Espen Eskas (Norveška).

Braga (3-4-3): Tijago Sa - Gomez, Ari Mbi, Matos - Mutinjo, Salazar, Dorželes, Orta - Vidigal, El Uzani, Viktor. Trener: Karlos Visens.

Crvena zvezda (4-2-3-1): Mateus - Seol, Učena, Veljković, Tiknizjan - Handel, Krunić - Radonjić, Kostov, Ivanić - Arnautović. Trener: Vladan Milojević.

Trenerov izbor: Zvezdinih 23 za Bragu

Put Portugala trener Crvene zvezde Vladan Milojević poveo je 23 igrača. Protiv Brage za prvi tim konkurisati: Mateus, Ivan Guteša, Vuk Draškić (golmani), Jung Vu Seol, Nikola Stanković, Rodrigao, Frenklin Tebo Učena, Miloš Veljković, Stefan Leković, Nair Tiknizjan, Adem Avdić (odbrana), Mahmudu Hadži, Tomas Handel, Rade Krunić, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov, Mirko Ivanić, Nemanja Radonjić, Felisio Milson, Luka Zarić, Piter Olajinka (vezni i krila), Bruno Duarte, Marko Arnautović (napad).

