Totalni haos nastao je posle dolaska Lionela Mesija u Indiju kada se jedan, na papiru, lep događaj, pretvorio u katastrofu, a više detalja o svemu možete pronaći na sledećim linkovima:

Mesi je u Indiji dobio i statuu koja bi trebalo da predstavlja njega, ali kada je pogledate jasno je da ona i ne liči previše na Argentinca, te je s punim pravom dospela u centar pažnje javnosti

Pogledajte i vi ovu statuu Mesija, pa nam u komentarima napišite da li vam liči na Argentinca...

