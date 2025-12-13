Statua Lionela Mesija u Indiji dospela je u centar pažnje javnosti
LIČI NA SVE, OSIM NA MESIJA... Čuveni Argentinac dobio statuu u Indiji - ovo jednostavno morate da vidite! (FOTO, VIDEO)
Totalni haos nastao je posle dolaska Lionela Mesija u Indiju kada se jedan, na papiru, lep događaj, pretvorio u katastrofu, a više detalja o svemu možete pronaći na sledećim linkovima:
Mesi je u Indiji dobio i statuu koja bi trebalo da predstavlja njega, ali kada je pogledate jasno je da ona i ne liči previše na Argentinca, te je s punim pravom dospela u centar pažnje javnosti
Pogledajte i vi ovu statuu Mesija, pa nam u komentarima napišite da li vam liči na Argentinca...
Statua Lionela Mesija u Indiji Foto: Debajyoti Chakraborty/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, DIBYANGSHU SARKAR / AFP / Profimedia, News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia
