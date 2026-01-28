Fudbaleri Crvene zvezde i Selte u četvrtak od 21 čas na Marakani igraju poslednji meč prve faze takmičenja u Ligi Evrope.

Novinarima se pred ovu utakmicu obratio trener Zvezde, Dejan Stanković, kao i prvotimac Mirko Ivanić.

Ivanić je na početku istakao kako na ovom meču nema pritiska kao na nekim prethodnim utakmicama, a dodao je i da se dobro oseća i da je spreman.

- Dobro se osećam, treniram sa ekipom već desetak dana. Biću spreman. Igramo protiv fantastične ekipe koja igra odlično. Razlikuje se ovaj meč od prethodnih jer ćemo biti rasterećeniji. Sada imamo šanse da prođemo u osminu finala, ali je manji pritisak u odnosu na prethodne utakmice - istakao je Ivanić.

Sa druge strane, Stanković je otkrio kako za njega pritisak postoji, pre svega zbog publike koja će doći na Marakanu.

- Videćemo šta će nam utakmica doneti. Naša ideja neće biti da stanemo ispred gola, ali ako nas protivnik natera bićemo spremni i na to. Za mene je utakmica puna pritiska i želim da izvučem najbolje iz nje. Kako je vidim fudbal i život, ova utakmica je moranje! Obaveza pred 35, 40 hiljada ljudi. Ogromna matematika je da uđemo u osminu finala, ali je naša obaveza da budemo najbolji - rekao je on, pa dodao:

- Uvek će biti emocija, samo će biti drugačija kontrola tih emocija. Šta god da se dešava na terenu, moramo biti fokusirani. Sa velikim poštovanjem moramo pričati o toj ekipi. Lepo igraju, prioritet im je da igraju i sledeće sezone Evropu. Radili smo da budemo dobri i sveži što smo pokazali i u Malmeu. Mi smo tamo znali da naša snaga može biti taj pritisak od prvog do poslednjeg minuta protiv njih. Sada smo spremili nešto drugačije, nadamo se da će uspeti.

Govorio je Stanković i o kadrovskoj situaciji.

- Samo je Tebo van sastava, počeo je da trčkara, nadam se da će sledeće nedelje biti sa ekipom. Prijatno me boli glava, slatke muke da vidim koga ću u tim. Selta voli da se nametne, ali koliko im dozvoliš pasova, toliko će ti biti teže. Ako uspemo da uradimo dobar pritisak na loptu i zadnju liniju, može biti problem za njih. Oni nekada od svog golmana dođu do protivničkog golmana i stvore šansu. A nekada su i primali gol. Brza ekipa, dobro igraju jedan na jedan i nekad čak 20 puta igraju 1 na 1. To je teško braniti. Radili smo na tome, videćemo šta će nam teren odgovoriti.

Zatim se osvrnuo na presing koji su njegovi igrači igrali tokom čitavog meča protiv Malmea.

- Nekada ne možeš da utičeš na tim i da im ne kažeš da ne presinguju u 92. minutu. To je moj ponos, to je bila njihova odluka da rade od 75. do 90. minuta, mi smo bili ispred njihovih 16 metara. Meni je to bilo uživanje, bio sam preponosan. Svaka čast. Gledamo da imamo saradnju svi zajedno, da ne delimo na kopije, trojke, četvorke. Igramo 11 u odbrani i u napadu. Svako ima svoj zadatak. Kada ga neko ne ispoštuje, svako će videti to. Mićko, jel se slažeš ti sa time? Kada se spoje mladost i iskustvo. Kada Kole (Vasilije Kostov) iskoristi lucidnost Marka (Arnautovića), to je još lepše.

Iskoristio je priliku Dejan Stanković i da "bocne" novinare.

- Vidim da vi znate pre mene ko će da igra. Malo me deli da se opkladim sa vama da u budućnosti nećete nikad pogoditi informaciju o startnih 11 (osmeh). Znam da ćete dobijati informacije, ali možda ne znate ni za ovu utakmicu sastav. Uvek mora malo da se dramatizuje, znamo se toliko godina, zato sam vam to rekao. Kad odlučim ko će da igra, nije mi bitno da li će neko znati. Malo sam se našalio.

Mirko Ivanić govorio je i o Nemanji Radoji.

- Radoja je moj veliki prijatelj. Otišao je iz Vojvodine u Seltu. Posle godinu dana sam i ja imao ponudu, ali nisam otišao. Skautiraju i oni nas kao i mi njih. Čuli smo se, doći će sutra da gleda. Što se utakmice tiče, verujem da će biti pun stadion, biće nam značajan svaki navijač. Kao da je u prethodnih nekoliko utakmica bilo nezadovoljstvo zbog domaćih mečeva, voleo bih da sutra bude prepuno.

Zvezdu čeka težak raspored, ali Dejan Stanković ne beži od njega.

- Kada sam dolazio sam znao taj raspored. Kada pogledamo velike timove koji žele velike ciljeve, koji imaju velike targete, ne mogu da biraju kad će i protiv koga da igraju. Zajedno sa reprezentacijom između 65 i 75 utakmica godišnje. Bilo bi lepo proći u osminu finala, ali je opet lepo igrati i šesnaestinu, videti ko će nam pasti kao protivnik. Zašto da ne i jak derbi da uđe između te dve utakmice.

Govorio je Deki i o Strahinji Erakoviću, ali i Nemanji Radonjiću.

- Što se tiče Erakovića... To znaju dosta bolje ljudi u klubu, ja sam u ovih sedam dana u jakom fokusu na tim i da što pre sagledamo na tim i kako da odreagujemo, kako da ih postavim u najbolju formu. Da li će doći ili ne, ne znam, ima dobrih naznaka. Što se Nece Radonjića tiče, pitanje je samo vremena kada će doći do svoje forme. Ako nastavi ovako da radi, da će sigurno pomoći Zvezdi do kraja sezone.

Za kraj, dotakao se novajlija, Enema i Ovusua.

- Ništa nije sigurno, pa ni da li ćemo ih registrovati za proleće u Evropi. Kad prođe ova utakmica videćemo šta će se sve izdešavati, do zadnjeg momenta dok ne bude trebalo spisak da se da. Kada dođe vreme javiću koja su to tri momka koji ulaze u spisak - zaključio je Dejan Stanković.

