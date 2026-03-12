Fudbaleri Midtjilanda pobedili su na gostujućem terenu Notingem Forest 1:0, u prvom meču osmine finala Lige Evropa.
LIGA EVROPE: Midtjiland na gostovanju pobedio Notingem Forest, remi Selte i Liona
Odlučujući gol postigao je Džo Gju Son u 80. minutu.
Fudbaleri Selte i Liona su u Vigu odigrali nerešeno 1:1.
Poveo je domaći tim golom Havijera Ruede u 25. minutu, a izjednačenje Lionu doneo je Endrik pogotkom u 87. minutu.
Selta je od 55. minuta igrala sa igračem manje, pošto je drugi žuti karton dobio Borha Iglesijas.
Ferencvaroš je na svom terenu u Budimpešti pobedio Bragu 2:0.
Strelci za Ferencvaroš bili su Gabi Kaničovski u 32. i Leni Džozef u 69. minutu.
Fudbaleri Genka pobedili su kao domaćini Frajburg 1:0, golom Zakarija El Uahdija u 24. minutu.
Revanš mečevi su na programu za sedam dana.
