Slušaj vest

Torino je poveo golom Đovanija Simeonea u trećem minutu, a izjednačio je Mateo Pelegrino u 20. minutu.

Torino je stekao dva gola prednosti zahvaljujući igračima Parme Enriku Delpratu i Mandeli Keiti, koje su postigli autogolove u 55. i 57. minutu.

Konačan rezultat postavio je Duvan Sapata golom u prvom minutu nadoknade vremena.

Torino je ostvario devetu pobedu i zauzima 13. mesto na tabeli sa 33 boda.

Parma je u poslednje tri utakmice bez pobede i posle 11. poraza ima 34 boda na 12. mestu.

(Beta)

