Fudbaleri Torina pobedili su na svom terenu Parmu 4:1, u utakmici 29. kola Serije A.
PARMA PRESUDILA SAMA SEBI: Dva autogola i velika pobeda Torina
Torino je poveo golom Đovanija Simeonea u trećem minutu, a izjednačio je Mateo Pelegrino u 20. minutu.
Torino je stekao dva gola prednosti zahvaljujući igračima Parme Enriku Delpratu i Mandeli Keiti, koje su postigli autogolove u 55. i 57. minutu.
Konačan rezultat postavio je Duvan Sapata golom u prvom minutu nadoknade vremena.
Torino je ostvario devetu pobedu i zauzima 13. mesto na tabeli sa 33 boda.
Parma je u poslednje tri utakmice bez pobede i posle 11. poraza ima 34 boda na 12. mestu.
