Fudbaleri Alavesa odigrali su večeras na svom terenu nerešeno 1:1 protiv Viljareala, u utakmici 28. kola španskog prvenstva.

Primera 2025-2026

Alaves je poveo autogolom koji je postigao Rafa Marin u 40. minutu, a bod Viljarealu obezbedio je Nikolas Pepe u osmom minutu nadoknade vremena.

Viljareal je posle četvrtog remija treći na tabeli sa 55 bodova.

Alaves je prekinuo niz od dva poraza, a posle sedmog remija zauzima 16. mesto na tabeli sa 28 bodova i nalazi se na tri boda od zone ispadanja.

Ne propustiteFudbalGRADSKA UPRAVA DALA DOZVOLU: Barselona može da poveća kapacitet Kamp Noua na gotovo 63.000 mesta
Kamp Nou u novom ruhu - stadion Barselone
FudbalHETAFE SANJA EVROPU: Madriđani pobedili Betis
Rodrigo, Real, Hetafe, Primera
FudbalŽUTA PODMORNICA ŽIVI SNOVE LIGE ŠAMPIONA: Fudbaleri Viljareala pobedili Elče i zadržali četvrto mesto
Viljareal, Primera
FudbalANTE BUDIMIR DONEO BOD OSASUNI: Majorka isputila pobedu u sudijskoj nadoknadi
Ante Budimir

