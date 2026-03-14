Igor Tudor je vezao sve poraze na klupi Totenhema i deluje da bi mogao da dobije otkaz u slučaju poraza od Liverpula.

Hrvat je pre gostovanja na "Enfildu" potvrdio da je ekipa doslovno desetkovana, veliko je pitanje da li će uspeti da izvede 11 prvotimaca na teren, pa se u klubu plaše nove katastrofe posle "petarde" u Madridu.

Pouzdani novinar Dejvid Ornstajn potvrdio je da uprava Totenhema i dalje traži rešenja na tržištu, ali da su ona za sada u "magli".

Totenhem je opet kontaktirao Roberta De Zerbija, ali se Italijan zahvalio i u ovom mommentu želi da sačeka leto i vidi sve opcije. Ista je situacija i sa Maurisijom Poketinom, koji je selektor SAD i jasno je da pre leta ne bi mogao da pregovara ni sa jednim klubom, pa ni sa Totenhemom.

On je nagovestio mogućnost pregovora tek po isteku ugovora sa SAD.

"Uvek me povezuju sa klubovima u kojima sam radio, pa tako i sa Totenhemom, posebno zbog toga što smo tada igrali dobar fudbal. Ali u ovom momentu nema ničeg. Fokusirani smo na Mundijal, a moj ugovor ističe posle Svetskog prvenstva, a onda je sve moguće", rekao je Poketino.

Problem je što Totenhemu gori u borbi za opstanak i sada mu je neophodno rešenje da se spasi odlaska u Čempionšip što bi bilo katastrofalno za klub.

Čekamo nedeljni meč na "Enfildu", od 18.30 pa onda i rasplet situacije sa Tudorom...

