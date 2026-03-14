Vejn Runi smatra da Arsenal igra briljantno i da Mikel Arteta ne treba da se obazire na kritike.

Igra Arsenala sve češće je na udaru kritičara, ali Runi se ne slaže sa njima. Istina da Arsenal ne igra lepršavo kao nekada, ali igra na rezultat i zato je u igri za sva četiri trofeja.

"Mislim da je Arsenal do sada bio briljantan. Prekidi su deo fudbala. Ne govorim to zbog toga što mi se generalno sviđaju, već mislim da su kritike prema njima neopravdane. Imaju sedam bodova prednosti u odnosu na Siti. Ako timovi ne mogu da izađu sa tobom na kraj, onda Mikel Arteta još treba da "pojača", to bih uradio ja da sam na njegovom mestu", rekao je Runi.

Arsenal dočekuje Everton danas u 18.30, a potom u utorak čeka i Bajer Leverkuzen u osmini finala Lige šampiona.

