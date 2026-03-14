Pretpostavlja se da je nepoznata osoba uključile sistem za zalivanje terena i pustile ga da radi punih deset sati bez prestanka.

Travnati teren je pretvoren u močvaru i to nekoliko dana uoči ključne utakmice.

U subotu u 15 časova, Vinča dočekuje lidera tabele, ekipu Vranića, u okviru C grupe Beogradske lige. Za domaćine je to meč od ogromnog značaja u borbi za plasman u viši rang, a teren je u takvom stanju da je pitanje kako će se uopšte igrati normalno.

Klub je brzo reagovao i izdao saopštenje na društvenim mrežama:

"Fudbalski klub Vinča obaveštava javnost da je tokom noći, u periodu kada nije bilo nikog na stadionu, nepoznata osoba pokrenula sistem za zalivanje terena u punom kapacitetu. Teren je bio izložen obilnom navodnjavanju tokom deset sati, što je izazvalo njegovu značajnu natopljenost. Naša ekipa već preduzima sve potrebne mere kako bi se teren što pre vratio u upotrebljivo stanje, a utakmica protiv FK Vranić bila odigrana u optimalnim uslovima".

Iz Vinče pokušavaju da dođu do rešenja da se teren koliko-toliko sredi do vremena odigravanja utakmica.

