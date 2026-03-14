Fudbaleri Radnika odigrali su na svom terenu u Surdulici nerešeno 1:1 protiv Javora, u utakmici 27. kola Super lige Srbije.
STOJANOVIĆ IZVUKAO BOD U SURDULICI: Radnik i Javor odigrali nerešeno
Javor je poveo u 12. minutu golom koji je postigao Ibrahim Tanko, a bod domaćoj ekippi obezbedio je Lazar Stojanović u 62. minutu.
Radnik je treću utakmicu uzastopno odigrao nerešeno, ukupno osmi put u ligi i šesti je na tabeli sa 35 bodova.
Javor je devetu utakmicu završio remijem i ima 30 bodova na 13. mestu na tabeli.
U sledećem kolu Radnik će u Subotici igrati protiv Spartaka, a Javor će dočekati Novi Pazar.
(Beta)
