Javor je poveo u 12. minutu golom koji je postigao Ibrahim Tanko, a bod domaćoj ekippi obezbedio je Lazar Stojanović u 62. minutu.

Radnik je treću utakmicu uzastopno odigrao nerešeno, ukupno osmi put u ligi i šesti je na tabeli sa 35 bodova.

Javor je devetu utakmicu završio remijem i ima 30 bodova na 13. mestu na tabeli.

U sledećem kolu Radnik će u Subotici igrati protiv Spartaka, a Javor će dočekati Novi Pazar.

(Beta)

Ne propustiteFudbalNEVEROVATNO: Real bez devetorice igrača na revanšu protiv Mančester sitija
Raul Asensio
FudbalKUP SRBIJE USKORO DOBIJA NOVI PEHAR! Komisija FSS pred teškim zadatkom
Fudbalski savez Srbije
FudbalMIKEL ARTETA DOBIO PODRŠKU LEGENDE MANČESTER JUNAJTEDA: "Briljantan je!"
Mikael Arteta
FudbalČOVEK USRED NOĆI NA BIZARAN NAČIN UNIŠTIO TEREN SRPSKOG KLUBA! Objavljen snimak huligana i fotografije terena nakon što je načinjena velika šteta
Teren FK Vinča

Navijači Lila bakljama gađaju svoje fudbalere Izvor: Kurir