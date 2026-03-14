Trener fudbalera Novog Pazara Nenad Lalatović rekao je , uoči utakmice sa Čukaričkim u 27. kolu Super lige Srbije, da njegova ekipa ne sme da se opusti.
LALATOVIĆ PRED ČUKARIČKI: Ne smemo "grlom u jagode"
"Moramo kao na prethodne četiri utakmice. Mi smo pod manjim imperativom od njih. Ipak, ako hoćemo u Evropu i mi moramo imati pritisak, ali ne smemo 'grlom u jagode'. Ne mogu onih nas da iznenade, kao ni mi njih, ali želimo da obradujemo naše navijače", rekao je Lalatović.
Novi Pazar je četvrti na tabeli sa 45 bodova, dok je Čukarički na osmom mestu i ima 34 boda.
Meč na Gradskom stadionu zakazan je za nedelju od 13 časova.
"Nadam se da će sutra i istok biti pun kao zapad, pa da probamo da dođemo do pete uzastopne pobede zajedničkim snagama, uz pomoć sve tri tribine. To bi bilo fenomenalno za samopouzdanje pred naredne mečeve", naveo je Lalatović.
(Beta)
