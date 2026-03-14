Fudbaleri Đirone pobedili su na svom terenu Atletik Bilbao sa 3:0, u utakmici 28. kola španskog prvenstva.
ĐIRONA PREKINULA CRNI NIZ: Atletik Bilbao ubedljivo poražen u gostima
Đirona je povela golom Uga Rinkona u četvrtom minutu, a prednost je udvostručio Azedin Unaj u 77. minutu.
Konačan rezultat postavio je Klaudio Ečeveri u drugom minutu nadoknade vremena.
Đirona je prekinula niz od tri utakmice bez pobede, a posle osmog trijumfa u ligi zauzima 12. mesto na tabeli sa 34 boda.
Atletik je pretrpeo drugi uzastopni poraz, ukupno 13. u ligi, u poslednje tri utakmice je bez pobede i ima 35 bodova na 10. mestu.
Kasnije igraju Atletiko Madrid - Hetafe, Ovijedo - Valensija i Real Madrid - Elče.
(Beta)
