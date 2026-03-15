Dragan Džajić, Branko Radujko i Nenad Bjeković gledaju igrače iz Superlige koje je okupio selektor Veljko Paunović

Slušaj vest

Dragan Džajić, predsednik FS Srbije, kaže da je selektor Veljko Paunović napravio najbolju moguću stvar, što je okupio mlade fudbalere protekle nedelje.



Oštro oko Dragana Džajića primetilo je neke stvari na okupljanju u Staroj Pazovi, a stari fudbalski vuk i znalac podelio ih je sa čitaocima Kurira.

Veljko, imaš podršku 100 odsto

Šta mislite o tome što je Veljko Paunović okupio igrače iz Superlige?

- Mnogo mi se svidelo sve to što je uradio. Pre svega ispratio je te igrače. Pogledao sam jedan trening... Imam osećaj da će iz svega toga izaći mnogo dobrog. Video sam da su svi ti mladi momci grizli na tom treningu , do maksimuma. I to je za svaku pohvalu - rekao je Dragan Džajić i nastavio:

- Pokazali su motiv i sigurno je da će očekivati poziv za reprezentaciju. Zašto je to dobro? Pa, sada će još bolje da rade u klubovima, imaće čemu da se nadaju, pokazaće ambiciju, jer im je selektor jasno stavio do znanja da ih ima u vidu. Moja poruka svima njima je da veruju u sebe i da se nadaju uspehu. Ovo je prvo okupljanje, mislim da će Veljko raditi to još nekoliko puta. Dobro je što on kao selektor ide po Srbiji i gleda utakmice. Od mene ima podršku 100 odsto!

Veljko Paunović na okupljanju fudbalera Superlige u Staroj Pazovi Foto: Fss

Jedan fudbaler je kalibar za reprezentaciju

Jel ima neko od fudbalera ko se vama svideo?

- Video sam nekoliko, ali ne bih da ih ističem. Reći ću kad bude vreme... Jedan mi se baš dopao, ali o tom potom. Dosad taj momak nije dobijao poziv za reprezentaciju, a sad je bio na okupljanju kod Veljka u Staroj Pazovi. I ranije sam ga snimio, čak sam i skrenuo pažnju bivšem selektoru Draganu Stojkoviću na njega. Međutim, Piksi ga nije pozvao. Razumem, imao je svoje viziju i svoje mišljenje.

Hoćete li da nam otkrijete njegovo ime?

- Ne! Ne bih da mu stavljam pritisak. Rekoh vam, kad dođe vreme. Samo neka radi.

1/6 Vidi galeriju Dragan Džajić Foto: Nemanja Nikolić, FOTO: FSS

Katar teško, Španija možda

Kakva je situacija sa turnirom u Kataru?

- Ne možemo ići negde, gde nije sigurno. Nismo ludi, tamo može svašta da se desi. Čujem priče razne... Posebno od ovih koji ne žele uspehe reprezentaciji. Da se razumemo, nešto ako ne može, ne može. Ne treba siliti. Iako je sve bilo dogovoreno. Videćemo... Sve će se znati za nekoliko dana. To sad ne mogu ni Tramp, ni Putin da prognoziraju, a kamoli ja iz Beograda.

Španci pišu da je moguće da Srbija i njihova reprezentacija u martu odigraju prijateljski meč. Jel ima nešto od toga?

- Video sam to. Sve će biti poznato u narednih nekoliko dana. Ne bih mogao da pričam o tome, jer su nepotvrđene informacije, kao i za Katar. U svakom slučaju je dobro da se igraju utakmice u ovim pauzama, da ne budemo u nekom vakuumu. Nažalost, u ovom trenutku su specifične okolnosti u svetu - konstatovao je Dragan Džajić.