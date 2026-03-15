Fudbalska reprezentacija Srbije trebalo je u međunarodnim terminima FIFA da krajem marta gostuje na festivalu fudbala u Dohi i tamo odigra dve prijateljske utakmice protiv Katara i Saudijske Arabije.

Međutim, zbog ratnih dešavanja na Bliskom istoku, gde su SAD i Izrael napali Iran, a on uzvratio raketama po vojnim američkim bazama u okolnim arapskim zemljama, odložene su do dalje sve sportske manifestacije, pa i ona u Kataru.

Treba se vraćati tradiciji - Dragan Džajić, predsednik Srpskog fudbalskog saveza Foto: Srdjan Stevanovic ©/2023 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Džaja diže obe ruke

Baš zbog toga, fudbalska reprezentacija Srbije je bila u problemu, da u dva martovska termina pronađe adekvatnog protivnika, jer su sve ostale selekcije odavno zakazale prijateljske susrete. Orlovi su uspeli da zakažu gostovanje u Španiji i utakmicu protiv Saudijske Arabije na domaćem terenu.

Ipak, rat na Bliskom Istoku u budućnosti bi mogao da stvori još neke slobodne termine, pa se sve češće priča da bi u nekom terminu srpska reprezentacija mogla da zaigra protiv selekcije, koju bi napravili novinari, a za koju bi igrali fudbaleri iz Superlige i inostranstva koji se ne budu našli na spisku selektora Veljka Paunovića.

Kurir je pitao predsednika Dragana Džajića kakvo je njegovo mišljenje o ovoj ideji.

Šta mislite o mogućoj utakmici "selektor protiv novinara"?

- Bilo bi to lepo. Zašto da ne?! Odlična ideja! Da se uključite i vi novinari. Može mnogo toga dobrog da bude od toga. Sećam se, recimo, mislim da je Darko Kovačević igrao za selekciju novinara na početku svoje karijere. Kad sam ga tu video, odmah sam rekao saradnicima, daj da ga uzmemo i dovedemo u Zvezdu. Ovo ratno stanje na Bliskom istoku sve otežava - jasan je Dragan Džajić.

Tradicija Novinari protiv Selektora uspostavljena u Kraljevini Jugoslaviji Foto: Printscreen

Sve je počelo u Kraljevini

Tradicija utakmica "Selektor protiv Novinara" predstavlja jedan od najromantičnijih i najzanimljivijih segmenata istorije jugoslovenskog, a onda i srpskog fudbala. Prvobitno, ovu zamisao su realizovali novinari u Kraljevini Jugoslaviji, kada su odigrane dve utakmice (1930. i 1933, oba puta slavila je reprezentacija), a onda se sve nastavilo i u vreme komunizma. Ideja je bila jednostavna - proveriti formu državnog tima protiv "ostatka lige" koji bi sastavili vodeći sportski novinari.

Fudbalska reprezentacija nekadašnje SFRJ odigrala je sijaset utakmica protiv novinarske selekcije. Najpoznatiji meč, tako barem navode hroničari, odigran je na stadionu JNA pred 40.000 ljudi, 16. juna 1964. godine. Selekcija novinara, koju je birao tim sportskih redakcija tog vremena pobedila je reprezentaciju Jugoslavije rezultatom 1:0, a strelac je bio fudbaler zagrebačkog Dinama Slaven Zambata.

Džentlmen u kopačkama - Rajko Mitić, selektor reprezentacije 1968. godine Foto: Fk Crvena Zvezda

Jedna pobeda i remi "selekcije novinara"

I to je bila jedina pobeda "selekcije novinara". Upisan je i jedan remi rezultatom 1:1, i to 15. maja 1968. godine na stadionu FK Partizan. Bila je to generalna proba za reprezentaciju, pred odlazak na Evropsko prvenstvo u Italiji, gde će nacionalni tim zauzeti drugo mesto i postati vicešampion kontinenta, pod komandom selektora Rajka Mitića. Strelac za reprezentaciju bio je Vahidin Musemić, centarfor Sarajeva, a za selekciju novinara Josip Bukal, napadač sarajevskog Željezničara.

Ukupno je odigrano devet utakmica između selekcije Novinara i reprezentacija. Poslednja je bila 19. novembra 2013. godine u Užicu, kada je reprezentacija pod komandom Siniše Mihajlovića slavila rezultatom 2:0, a strelci su bili Filip Kasalica i Stefan Šćepović. Selekciju novinara vodio je tandem Milovan Rajevac i Ljubiša Stamenković Piskavac. Stadion u Užicu bio je krcat, preko 10.000 ljudi, a u selekciji novinara najviše su pokazali Darko Lazović, Nikola Drinčić i Petar Škuletić.

Siniša Mihajlović poslednji put vodio reprezentaciju protiv selekcije novinara Foto: Starsport

Spektakli 1995. i 2000. godine

Posle ukidanja sportskih sankcija, SR Jugoslavija je bila gladna fudbala. Utakmica između reprezentacije i selekcije novinara odigrana je 27. decembra 1995. u Beogradu, na stadionu Crvene zvezde. Nacionalni tim vodio je Slobodan Santrač, a novinarsku ekipu Ljubiša Tumbaković. Slavila je reprezentacija rezultatom 2:0, golovima Sava Miloševića i Saše Ćurčića. Za reprezentaciju su igrali asovi poput Piksija Stojkovića, Dejana Savićevića i Peđe Mijatovića. Novinari su se suprotstavili sa najboljim igračima domaće lige, a blistao je mladi Perica Ognjenović.

Poslednja provera pred EURO 2000. godina, za našu reprezentaciju bio je susret protiv selekcije novinara. Ovaj meč je odigran 15. maja 2000. godine. Selektor je bio Vujadin Boškov, a na drugoj strani Milorad Kosanović. Pobedila je reprezentacija rezultatom 4:1. Strelci za A tim bili su Darko Kovačević (dva puta), Savo Milošević i Predrag Mijatović, dok je jedini gol za "Novinare" postigao Igor Duljaj. Zanimljivo, Mateja Kežman je na ovoj utakmici igrao za "Novinare" i toliko namučio odbranu A tima da je Vujadin Boškov prelomio i uvrstio ga na konačan spisak za EURO 2000, gde je tada mladi napadač postao tragičar zbog onog brzog crvenog kartona protiv Norveške.