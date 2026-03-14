Fudbaleri Intera odigrali su na svom terenu u Milanu nerešeno 1:1 protiv Atalante, u utakmici 29. kola Serije A.
Inter je poveo u 26. minutu glom Frančeska Espozita, a bod gostujućoj ekipi obezbedio je Nikola Krstović u 83. minutu.
Trener Intera Kristijan Kivu isključen je u 85. minutu posle drugog žutog kartona.
Inter je u poslednje dve utakmice bez pobede i prvi je sa 68 bodova, osam bodova više i utakmicom više od drugoplasiranog gradskog rivala Milana.
Atalanta je u poslednje tri utakmice bez pobede, vezala je dva remija i ima 47 bodova na sedmom mestu na tabeli.
