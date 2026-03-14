Fudbaleri Atletiko Madrida pobedili su na svom terenu Hetafe sa 1:0, u utakmici 28. kola španske Primere.
MINIMALNA POBEDA ATLETIKA: Hetafe poklekao sa igračem manje
Pobedu Atletiku doneo je Nauel Molina pogotkom u osmom minutu.
Hetafe je skoro celo drugo poluvreme igrao sa igračem manje, pošto je Abdel Abkar u 55. minutu dobio crveni karton.
Aletiko je upisao 17. pobedu u šampionatu i trenutno je treći na tabeli sa 57 bodova, dok je Hetafe na devetoj poziciji sa 35 osvojenih bodova.
Fudbalere Atletika u narednom kolu španskog šampionata očekuje derbi sa Real Madridom u gostima, dok će Hetafe gostovati Espanjolu.
(Beta)
