Pobedu Atletiku doneo je Nauel Molina pogotkom u osmom minutu.

Hetafe je skoro celo drugo poluvreme igrao sa igračem manje, pošto je Abdel Abkar u 55. minutu dobio crveni karton.

Aletiko je upisao 17. pobedu u šampionatu i trenutno je treći na tabeli sa 57 bodova, dok je Hetafe na devetoj poziciji sa 35 osvojenih bodova.

Fudbalere Atletika u narednom kolu španskog šampionata očekuje derbi sa Real Madridom u gostima, dok će Hetafe gostovati Espanjolu.

