FK Crvena zvezda svake godine afirmiše nekoliko klinaca iz sopstvene omladinske škole i zaradi veliki novac.

Crveno-beli su ostvarili milionske transfere prodajom Koste Nedeljkovića, Jovana Mijatovića, Andrije Maksimovića, Strahinje Stojkovića i Veljka Milosavljevića.

Vasilije Kostov slavi gol protiv Partizana (3:0) u 178. večitom derbiju Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Levonogo čudo Dimitrije

Ovog leta novi rekorder mogao bi da postane Vasilije Kostov, za kojeg bi prema nezvaničnim informacijama PSŽ bio spreman da plati 25 miliona evra, iako ga žele Inter, Arsenal i Marselj.

Svesni su u sportskom sektoru da je potrebno pronaći zamenu za talentovanog veznog igrača i čini se da je izbor pao na Dimitrija Šarića, člana omladinske selekcije, rođenog 4. novembra 2008. godine. Ove sezone mladi vezni fudbaler zablistao je u utakmicama juniorske Lige šampiona kod Nenada Milijaša i pokazao kakvu levu nogu ima.

1/10 Vidi galeriju Dimitrije Šarić Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Klasična "desetka"

Dimitrije Šarić je klasična "desetka" i po tome se razlikuje od Andrije Maksimovića koji je bio "osmica" i Vasilija Kostova koji je polivalentan i odlično pokriva pozicije "desetke", "osmice" i šestice". Posle sjajnih partija tokom jeseni, uprava kluba je odlučila da Dimitrija Šarića priključi prvom timu, pa je sa ekipom putovao na pripreme u Tursku.

Nažalost, tamo se povredio i to je razlog zašto nije otišao na pozajmicu u Grafičar, gde ga je oberučke čekao Marko Neđić, čovek koji godinama unazad brusi Zvezdine dijamante i sprema ih za seniorski fudbal i veliku scenu.

Dimitrije Šarić u dresu FK Crvena zvezda Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Stanković ga čeka

Za Šarića koji je visok 185 centimetara u Zvezdi kažu da je momak prefinjene tehnike, sa dugim nogama i razornim šutem sa distance. Dejan Stanković je odlično upoznat sa njegovim karakteristikama. Svestan je trener crveno-belih da je momak iz Zemuna sledeći veliki projekat Crvene zvezde i da će sledeće sezone morati da mu pronađe šansu, baš onako kako su zablistali Nedeljković, Mijatović, Kostov i Milosavljević.

U Crvenoj zvezdi se radi planski, tako da bi na veliku scenu uskoro mogao da stupi još jedan talentovani fudbaler. Dragan Anokić rođen 24. novembra 2009. budući je projekat kluba. Iako je kadet igra za omladince Zvezde. Za njega na Marakani kažu da ima solidnu brzinu i dugačak korak, te da je izuzetno fudbalski inteligentan, te da ima jak šut sa distance. Visina i konstitucija mu omogućavaju dominaciju u duelima.

Dragan Anokić postiže gol za Zvezdu protiv Žiline u omladinskoj Ligi šampiona Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Anokić podseća na Matića

Dragan Anokić je pravi zadnji vezni, koji po svojoj građi i konstituciji mnogo podseća na Nemanju Matića. Radi se o momku koji je svoj kvalitet potvrđivao u selekcijama Crvene zvezde, ali i reprezentacije Srbije. Pažnju javnosti na sebe skrenuo je u novembru 2025. tokom kvalifikacija za Evropsko prvenstvo (U17), kada je na meču protiv BiH, postigao odlučujući gol iz penala u 95. minutu, čime je direktno odveo Srbiju u elitnu rundu kvalifikacija.

Isto tako, Anokić je rešio večiti derbi. Kao kapiten kadeta Crvene zvezde, postigao je jedini gol na meču protiv Partizana u oktobru 2025. godine. Gol je postigao snažnim udarcem sa oko 17 metara, čime je potvrdio epitet igrača za velike utakmice. Igrao je za Zvezdu u Ligi šampiona za mlade i to sa 16 godina. Tražio ga je Olimpijakos, ali je Zvezda tu priču sasekla u korenu.

Dragan Anokić slavo gol u pobedi kadetske reprezentacije Srbije nad BiH Foto: Fss

Sinovi stopama očeva

Zanimljivo, i Dimitrije Šarić i Dragan Anokić su deca nekadašnjih fudbalera. Otac Dimitrija Šarića je Dejan Šarić (53) igrao je dugi niz godina u Srbiji, ali i Grčkoj gde je nosio dres Kalitee, te Kini gde je igrao za Jonon. Karijeru je završio u Zemunu 2008. godine.

Otac Dragan Anokića je nekadašnji defanzivac Zemuna i Železnika Vladimir Anokić (47). Karijeru je završio takođe 2008. godine igrajući u Rusiji, za ekipu Zvezda iz Irkutska.