Spektakularan gol Gulera!
Fudbal
Fudbaleri Real Madrida savladali su Elče 4:1 u 28. kolu španske La lige, a meč je obeležio čudesan gol mladog truskog fudbalera Arde Gulera.
Fudbaler Real Madrida - Arda Guler Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia, Oscar Manuel Sanchez/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia
Pravu magiju izveo je as kraljevskog kluba u 89. minutu utakmice.
Primetio je da je golman Elčea previše izašao, pa je sa svoje polovine raspalio po lopti, koja je u savršenom luku preletela gotovo 70 metara i završila u mreži protivnika.
Pogledajte ovu majstoriju:
