Bivši fudbaler Juventusa Miralem Pjanić rekao je da je za Dušana Vlahovića najbolje da ostane u Juventusu i da bi u tom slučaju imao rekordnu sledeću sezonu u "staroj dami" pod vođstvom trenera Lućana Spaletija.

"Jesi li siguran da ćeš naći bolje mesto od Juventusa i Torina? Izuzetan klub i grad za igranje. Nije lako i to govorim iz ličnog iskustva. Uveren sam da će Vlahović imati rekordnu sezonu pod vođstvom Spaletija", izjavio je Pjanić za italijanske medije.

Vlahović je van terena od povrede na meču protiv Kaljarija 29. novembra prošle godine, a na kraju sezone mu ističe ugovor sa čelnicima "stare dame".

Prema najavama iz Juventusa, Srbin bi uskoro trebalo da se vrati na teren.

Od dolaska u Torino 2021. godine, Vlahović je za Juventus odigrao 162 utakmice u svim takmičenjima, a postigao je 64 gola.

Ugovor mu ističe na kraju ove sezone, Juventus želi da ga zadrži, ali i da mu smanji platu, pa ostaje da se vidi šta će se desiti...

