I pored svih napora odlazak u Dohu iz navedenih razloga nije moguć tako da su prijateljske utakmice u glavnom gradu Katara otpale kao opcija.

Srbija će 27. marta odmeriti snage sa aktuelnim šampionom Evrope, reprezentacijom Španije na gostujućem terenu, a četiri dana kasnije dočekaće reprezentaciju Saudijske Arabije.

Veljko Paunović okupio domaće Orlove Foto: Fss

„Imali smo zaista odličan dogovor i sa takmičarskog i sa finansijskog aspekta, ali sve što se dogodilo i što se dešava primoralo nas je na drugačiju organizaciju. Iako nije bilo mnogo vremena, uspeli smo, uz značajnu podršku prijatelja iz UEFA i Fudbalskih saveza Španije i Saudijske Arabije da dogovorimo dve prijateljske utakmice, 27. marta u gostima, odnosno 31. marta na domaćem terenu. Iza nas su dani i sedmice složenih pregovora, ali posle svega prisutno je veliko zadovoljstvo što će reprezentacija Srbije imati dve izuzetne provere ovog meseca. Trenutno smo u završnim pregovorima, a o ostalim detaljima javnost će biti naknadno obaveštena”, istakao je generalni sekretar FS Srbije Branko Radujko.

Okupljanje A tima zakazano je za 23. mart u SC FSS u Staroj Pazovi.

