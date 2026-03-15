Da li bi Srbija mogla da uskoči umesto Irana na Mundijal?

Fudbalska reprezentacija Srbije će 27. marta odmeriti snage sa aktuelnim šampionom Evrope, reprezentacijom Španije na gostujućem terenu, a četiri dana kasnije dočekaće reprezentaciju Saudijske Arabije, saopštio je Fudbalski savez Srbije.

"Orlovi" su prvobitno trebali da putuju u Dohu kako bi odigrali dve prijateljske utakmice, ali je ratno stanje na Bliskom istoku uticalo na promenu planova.

Iz istog razloga, Evropska fudbalska unija (Uefa) saopštila je da se utakmica između Španije i Argentine, popularna Finalisima, neće odigrati kako je planirano 27. marta u Kataru, zbog aktuelne političke situacije u regionu.

U saopštenju se navodi da je odluka doneta nakon intenzivnih razgovora između Uefa i organizatora u Kataru, kao i da je veliko razočaranje što okolnosti nisu dozvolile da se meč odigra u zemlji koja je više puta dokazala sposobnost organizacije velikih međunarodnih sportskih događaja, prenosi španska Marka.

Finalisima, koja je uvedena kao rezultat saradnje između Uefa i južnoameričke konfederacije CONMEBOL, okuplja šampione Evrope i Južne Amerike. U ovom izdanju trebalo je da se sastanu Španija, osvajač Evropskog prvenstva 2024, i Argentina, šampion Kupa Amerike 2024.

Aktuelni svetski prvak Argentina osvojila je i prvo izdanje Finalisime 2022. godine, kada je u finalu na stadionu Vembli u Londonu savladala Italiju 3:0.

Uefa je pokušala da pronađe alternativna rešenja kako bi se utakmica ipak odigrala. Jedna od opcija bila je da se meč organizuje na stadionu "Santjago Bernabeu" u Madridu na prvobitno planirani datum, uz ograničenje kapaciteta publike na 50 odsto, ali je taj predlog odbio Fudbalski savez Argentine.

Druga mogućnost bila je da se Finalisima odigra u dva meča, prvi u Madridu 27. marta, a revanš u Buenos Ajresu tokom jednog od narednih reprezentativnih termina pred Evropsko prvenstvo i Kupa Amerike 2028. godine, ali ni ta opcija nije prihvaćena.

Uefa je zatim predložila da se meč odigra na neutralnom terenu u Evropi 27. ili 30. marta, ali je i taj predlog odbijen. Argentina je potom predložila da se utakmica odigra posle Svetskog prvenstva, što nije bilo moguće zbog zauzetog kalendara španske reprezentacije.

Pošto je argentinska strana na kraju mogla da igra samo 31. marta, datum koji se pokazao kao neizvodljiv, Uefa je saopštila da je ovogodišnje izdanje Finalisime otkazano.