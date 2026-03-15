Fudbaleri Mančester Junajteda pobedili su Astonu Vilu sa 3:1 u 30. Premijer lige.

"Crveni đavoli" na Old Trafordu tek u 53. minutu došli su do prvog gola, kada je Kazemiro pogodio na asistenciju Bruna Fernandeša.

Fudbaleri Mančester junajteda protiv Liona Foto: Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia, Mark Cosgrove / Zuma Press / Profimedia

Samo 11 minuta trajala je prednost domaćina, jer je Vila već u 64. minutu uspela da dođe do izjednačenja, a strelac je bio Ros Barkli.

Već u 71. minututu Junajeted je imao 2:1, a ovaj put mrežu je zatresao Mateus Kunja, a asistent je još jednom bio Bruno Fernandeš.

Taj rezultat je bio aktivan do 81. minuta, a onda je Šeško postavio konačnih 3:1 za novu pobedu Junajteda, od kada ga vodi Majkl Kerik.

Junajted je ovom pobedom došao na treće mesto na tabeli Premijerlige sa 54 osvojena boda, dok je Vila četvrta sa tri boda manje.

Navijači Lila bakljama gađaju svoje fudbalere Izvor: Kurir