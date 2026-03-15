Fudbaleri Železničara ubedljivo su savladali ekipu Mladosti iz Lučana rezultatom 5:0 u meču 27. kola Superlige Srbije.

Izabranici Radomira Kokovića su odigrali izuzetan meč u Pančevu, u kom su iskazali jasnu nameru da se vrate na četvrto mesto na tabeli koje bi sledeće sezone vodilo u evropske kvalifikacije.

Foto: FK Železničar Pančevo, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Odolevali su gosti iz Lučana u prvih 40 minuta, ali su od 41. igrali sa igračem manje jer je drugu javnu opomenu zaradio Jagoš Đurković.

To je iskoristio već u nadoknadi prvog dela kada je Stefan Pirgić iz penala načeo rivala i najavio njegovu katastrofu.

U nastavku se pitao samo jedan tim, a delovalo je da Železničar u svakom napadu može da zatrese mrežu Saše Stamenkovića.

Tako je i bilo, a redom su pogađali Knežević u 58. minutu, Karikari u 63. i 72. a tačku je u 86. minutu stavio Ćirković autogolom, iako je pre toga akcija Želje bila vrlo dobra.

Želja je ovom pobedom obezbedio plej-of. ali apetiti rastu i sada je plan da se napadne mesto u Evropi.

Trenutno ima 45 bodova, jedan manje od Novog Pazara, tri kola pre kraja ligaškog dela Superlige.

Mladost je ostala na 14. poziciji sa 27 osvojenih bodova.

