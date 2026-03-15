Fudbaleri Železničara ubedljivo su savladali ekipu Mladosti iz Lučana rezultatom 5:0 u meču 27. kola Superlige Srbije.

Izabranici Radomira Kokovića su odigrali izuzetan meč u Pančevu, u kom su iskazali jasnu nameru da se vrate na četvrto mesto na tabeli koje bi sledeće sezone vodilo u evropske kvalifikacije.

FK Železničar Foto: FK Železničar Pančevo

Odolevali su gosti iz Lučana u prvih 40 minuta, ali su od 41. igrali sa igračem manje jer je drugu javnu opomenu zaradio Jagoš Đurković.

To je iskoristio već u nadoknadi prvog dela kada je Stefan Pirgić iz penala načeo rivala i najavio njegovu katastrofu.

U nastavku se pitao samo jedan tim, a delovalo je da Železničar u svakom napadu može da zatrese mrežu Saše Stamenkovića.

Tako je i bilo, a redom su pogađali Knežević u 58. minutu, Karikari u 63. i 72. a tačku je u 86. minutu stavio Ćirković autogolom, iako je pre toga akcija Želje bila vrlo dobra.

Želja je ovom pobedom obezbedio plej-of. ali apetiti rastu i sada je plan da se napadne mesto u Evropi.

Trenutno ima 45 bodova, jedan manje od Novog Pazara, tri kola pre kraja ligaškog dela Superlige.

Mladost je ostala na 14. poziciji sa 27 osvojenih bodova.

Navijači Lila bakljama gađaju svoje fudbalere Izvor: Kurir