PIZA DRŽI NADU ZA SPAS: Kaljari doživeo pravu katastrofu
Fudbaleri Pize pobedili su danas na svom terenu Kaljari 3:1, u 29. kolu italijanske Serije A.
Strelci za Pizu bili su Stefano Moreo iz penala u devetom i Antonio Karačiolo u 52. i 54. minutu. Gol za Kaljari postigao je Leonardo Pavoleti u 67. minutu.
U narednom kolu, Piza će gostovati Komu, dok će Kaljari dočekati Napoli.
Fudbaleri Bolonje su na gostujuće terenu u Ređo Emiliji pobedili Sasuolo 1:0.
Strelac pobedonosnog gola bio je Tejs Dalinga u šestom minutu.
Srpski reprezentativac u dresu Sasuola Nemanja Matić na terenu je prove 59. minuta.
Bolonja je osma sa 42 boda, a Sasuolo je na devetom mestu sa četiri boda manje.
U sledećem kolu, Bolonja će dočekati Lacio, dok će Sasuolo u Torinu gostovati Juventusu.
