Fudbaleri Pize pobedili su danas na svom terenu Kaljari 3:1, u 29. kolu italijanske Serije A.

Strelci za Pizu bili su Stefano Moreo iz penala u devetom i Antonio Karačiolo u 52. i 54. minutu. Gol za Kaljari postigao je Leonardo Pavoleti u 67. minutu.

Piza je na pretposlednjem, 19. mestu sa 18 bodova, a Kaljari je na 15. poziciji sa 30 poena.

U narednom kolu, Piza će gostovati Komu, dok će Kaljari dočekati Napoli.

Fudbaleri Bolonje su na gostujuće terenu u Ređo Emiliji pobedili Sasuolo 1:0.

Strelac pobedonosnog gola bio je Tejs Dalinga u šestom minutu.

Srpski reprezentativac u dresu Sasuola Nemanja Matić na terenu je prove 59. minuta.

Bolonja je osma sa 42 boda, a Sasuolo je na devetom mestu sa četiri boda manje.

U sledećem kolu, Bolonja će dočekati Lacio, dok će Sasuolo u Torinu gostovati Juventusu.