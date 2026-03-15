Barselona je savladala Sevilju rezultatom 5:2, a het-trik Rafinje bio je ključan za nastavak šampionske trke u La Ligi.
29. kolo
HET-TRIK RAFINJE! Barselona razbila Sevilju za nastavak šampionske trke sa Real Madridom!
Fudbaleri Barselone rezultatom 5:2 savladali su ekipu Sevilje u 29. kolu La Lige.
Strelci za Barselonu na ovoj utakmici bili su Rafinja, het-trik, zatim Olmo i Kanselo, dok su za goste pogađali Oso i Sou u zaustavnom vremenu.
Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Tako je ekipa sa Kamp Noua zadržala prednost od četiri boda na vrhu La Lige u odnosu na Real Madrid.
Barsa u sledećem kolu na svom terenu će dočekati Rajo Valjekano, a Sevilja će na svom terenu dočekati Valensiju.
