Fudbaleri Barselone rezultatom 5:2 savladali su ekipu Sevilje u 29. kolu La Lige.

Strelci za Barselonu na ovoj utakmici bili su Rafinja, het-trik, zatim Olmo i Kanselo, dok su za goste pogađali Oso i Sou u zaustavnom vremenu.

Foto galerija iz Džede Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tako je ekipa sa Kamp Noua zadržala prednost od četiri boda na vrhu La Lige u odnosu na Real Madrid.

Barsa u sledećem kolu na svom terenu će dočekati Rajo Valjekano, a Sevilja će na svom terenu dočekati Valensiju.

Ne propustiteFudbalNA LAGATORU KAO U BUENOS AJRESU: Delije napravile spektakl u Loznici
Delije, FK Crvena zvezda, bakljada
FudbalPIZA DRŽI NADU ZA SPAS: Kaljari doživeo pravu katastrofu
Piza, Kaljari, Serija A
FudbalŽELEZNIČAR POBEDIO MLADOST! Pukla petarda u Pančevu!
Železničar - Crvena zvezda
FudbalMAJORKA POSLE PREOKRETA DO BODOVA SPASA: Espanjol pao u uzbudljivom finišu
profimedia-1039159665.jpg

BONUS VIDEO:

Navijači Lila bakljama gađaju svoje fudbalere Izvor: Kurir