Dejan Stanković analizira pobedu Crvene zvezde nad IMT-om, ističući da je igra bila momačka, ali da ima prostora za napredak.
"MOMAČKI SMO IGRALI, ALI ANALIZE MORA DA BUDE"! Dejan Stanković iskren posle pobede u Loznici!
Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su IMT sa 2:1 u 27. kolu Superlige Srbije.
Trener Zvezde Dejan Stanković izneo je utiske nakon nove pobede svojih izabranika:
Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
- Pričali smo o IMT-u pre utakmice da su jako origanizovani, igraju sa dva špica i namučili smo se. Ima stvari za nalizu, ne može sve lako da bude. Momački smo igrali, ali da može bolje to uvek - rekao je Stanković.
