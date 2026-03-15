GIGANT IZ BREMENA NA KONOPCIMA: Majnc na gostovanju pobedio Verder
Fudbaleri Majnca pobedili su danas na gostujućem terenu u Bremenu Verder 2:0, u 26. kolu nemačke Bundeslige.
Strelci za Majnc bili su Paul Nebel u šestom i Li Dže Son u 52. minutu.
Bundesliga 2025/26
Majnc je na 13. mestu sa 27 bodova, a Verder je na 15. poziciji sa dva boda manje.
U narednom kolu, Majnc će dočekati Ajntraht, dok će Verder gostovati Volfsburgu.
