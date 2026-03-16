Srpski fudbaler i đak Ajaksove akademije Mateja Milovanović, uskoro se vraća na teren posle teške povrede sa početka tekuće sezone.

Kako saznaje Meridian sport, talentovani defanzivac se u međuvremenu oporavio i prethodnih dana ponovo počeo da trenira sa ekipom Partizana.

Mateja Milovanović Foto: Www.partizan.rs, FK Partizan, Printscreen

Mladi reprezentativac Srbije prethodni put se našao na terenu 5. novembra 2025. godine, kada je odigrao 45 minuta u trijumfu nad Javorom iz Ivanjice.

Od dolaska u Beograd zabeležio je šest nastupa – od toga dva na evropskoj pozornici. Posle boravka u mlađim selekcijama amsterdamskog velikana, gde je svojevremeno nosio i kapitensku traku, Milovanović je nastupao još za Herenven.

Ne propustiteFudbalGIGANT IZ BREMENA NA KONOPCIMA: Majnc na gostovanju pobedio Verder
Verder, Majnc, Bundesliga
Fudbal"MOMAČKI SMO IGRALI, ALI ANALIZE MORA DA BUDE"! Dejan Stanković iskren posle pobede u Loznici!
Dejan Stanković
KošarkaZVEZDA BEZ DVA VAŽNA IGRAČA PROTIV DUBAIJA! Tandem van ekipe!
Nikola Kalinić Džered Batler i Saša Obradović KK Crvena zvezda
KošarkaDUBAI - CRVENA ZVEZDA: Crveno-beli značajno oslabljeni u Sarajevu
normal_20260315193248_DSC02036.jpg

Mateuš brani penal