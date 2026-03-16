AJAKSOV ĐAK ZA STABILNIJI PARTZAN: Veliko pojačanje za crno-bele - konačno!
Srpski fudbaler i đak Ajaksove akademije Mateja Milovanović, uskoro se vraća na teren posle teške povrede sa početka tekuće sezone.
Kako saznaje Meridian sport, talentovani defanzivac se u međuvremenu oporavio i prethodnih dana ponovo počeo da trenira sa ekipom Partizana.
Mladi reprezentativac Srbije prethodni put se našao na terenu 5. novembra 2025. godine, kada je odigrao 45 minuta u trijumfu nad Javorom iz Ivanjice.
Od dolaska u Beograd zabeležio je šest nastupa – od toga dva na evropskoj pozornici. Posle boravka u mlađim selekcijama amsterdamskog velikana, gde je svojevremeno nosio i kapitensku traku, Milovanović je nastupao još za Herenven.
