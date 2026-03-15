Foto galerija iz Loznice Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Zvezda je tako nastavila seriju pobeda i trenutno je ubedljivo prva sa 66 bodova, čak deset više od drugoplasiranog Partizana.

Pogotke za Zvezde postigli su Kostov u 40. minutu i Katai u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena.

IMT je imao veliku priliku da sa "kreča" dođe do izjednačenja.

U 65. minutu dosuđen je penal za IMT nakon neopreznog starta Veljkovića. Keita je preuzeo odgovornost ali ga je Mateus sjajno pročitao i odbranio šut. Odbranio je i odbijenu loptu koju je potom uputio Keita.

Mateus je tako nakon odbranjenog penala Vukotiću u večitom derbiju, još jednom zablistao sa na golu crveno-belih.

Pogledajte i sami ovaj momenat.