Fudbaleri Crvene zvezde savladali su IMT u Loznici rezultatom 2:1 u utakmici 27. kola Superlige Srbije
MAJSTOR ZA PENALE - MATEUS KAO HOBOTNICA: Golman crveno-belih ponovo začarao mrežu
Fudbaleri Crvene zvezde savladali su IMT u Loznici rezultatom 2:1 u utakmici 27. kola Superlige Srbije.
Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Zvezda je tako nastavila seriju pobeda i trenutno je ubedljivo prva sa 66 bodova, čak deset više od drugoplasiranog Partizana.
Pogotke za Zvezde postigli su Kostov u 40. minutu i Katai u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena.
IMT je imao veliku priliku da sa "kreča" dođe do izjednačenja.
U 65. minutu dosuđen je penal za IMT nakon neopreznog starta Veljkovića. Keita je preuzeo odgovornost ali ga je Mateus sjajno pročitao i odbranio šut. Odbranio je i odbijenu loptu koju je potom uputio Keita.
Mateus je tako nakon odbranjenog penala Vukotiću u večitom derbiju, još jednom zablistao sa na golu crveno-belih.
Pogledajte i sami ovaj momenat.
