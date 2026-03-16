Đoan Laporta ostaje na mestu predsednika Barselone!

Na izborima koji su održani u nedelju, njegova lista "Defensem el Barca" osvojila je 32.934 glasa, što je 68.18 odsto.

Laporti će ovo biti četvrti mandat u katalonskom gigantu. Bio je predsednik od 2003. do 2010. godine, a onda je ponovo izabran u martu 2021.

Njegov protivkandidat Viktor Font na ovim izborima dobio je 14.385 glasova, odnosno 29.78 odsto, dok su 984 listića bila prazna (2.04 %).

Predsednički izbori u Barseloni - Đoan Laporta

Nakon objave rezultata Laporta je održao snažan govor.

"Niko nas neće zaustaviti, pred nama su uzbudljive godine. Biće najbolje u našim životima. Ovo je sjajan klub u kome članovi biraju predsednika i upravni odbor. Klub je jedinstven u svetu - izvanredan", rekao je Laporta.

On se zahvalio članovima koji su izašli na izbore, naglasivši da je ovo bila "proslava demokratije i građanskog duha".