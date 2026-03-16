Gde će Dušan Vlahović nastaviti karijeru?

Ovo pitanje već mesecima puni portale i novine, a sada je jasno gde srpski as skoro sigurno neće otići. Jedna vest iz Barselone utiče na budućnost Dušana Vlahovića i posle ovih informacija izvesno je da Srbin neće na Kamp Nou. O čemu se zapravo radi?

Na izborima koji su održani u nedelju, njegova lista "Defensem el Barca" osvojila je 32.934 glasa, što je 68.18 odsto. Laporti će ovo biti četvrti mandat u katalonskom gigantu. Bio je predsednik od 2003. do 2010. godine, a onda je ponovo izabran u martu 2021. Njegov protivkandidat Viktor Font na ovim izborima dobio je 14.385 glasova, odnosno 29.78 odsto, dok su 984 listića bila prazna (2.04 %).

Samo par dana pred izbore, Laporta je govorio i o Dušanu Vlahoviću, te je istakao kako nema nameru da dovede Srbina u Barselonu.

- U medjima se u poslednje vreme neretko pojavljuje da se Dušan Vlahović povezuje s nama. Činjenica je da njemu ističe ugovor na leto, ali nema apsolutno ničeg između nas - rekao je Laporta i stavio tačku na ovu priču.

Dakle, Vlahović skoro sigurno neće u Barselonu, a gde će nastaviti karijeru, ostaje da se vidi. Za sada je Dušan Vlahović igrač Juventusa i sa torinskom "starom damom" ugovor ima do kraja juna ove godine.

