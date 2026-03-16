Slušaj vest

Dvadesetogodišnji fudbaler Danil Sekač je priznao da je ubio jednu ženu u Moskvi.

Sekač se sada suočava sa optužbom za ubistvo, a preti mu zatvorska kazna u trajanju od 15 godina. Prilikom ispitivanja je priznao zločin i izrazio kajanje.

"Priznajem sve i žao mi je", izgovorio je Sekač.

Ubistvo se dogodilo u stanu žrtve u koji je fudbaler ušao sa namerom da otvori sef. Žena je odbila da otkrije koja je šifra za otvaranje sefa, a posle toga je Danil dobio naređenje da je ubije.

Žena je dobila više udaraca i uboda nožem, a u trenutku napada u stanu se nalazila i njena šesnaestogodišnja ćerka.

Navodi se da je ubijena vlasnica stana ranije kontaktirana od strane napadača koji su se lažno predstavili kao policajci.

Nakon ubistva, Sekač je pratio uputstva koja je dobio i kroz prozor je izbacio ukradeni novac i nakit, a devojku je držao kao taoca do narednog dana.

Uhapšen je dan kasnije u hotelu koji se nalazi oko 14 kilometara daleko od stana.

Danil Sekač je u mlađim kategorijama igrao za moskovsku Lokomotivu i za Rostov, a u trenutku kada je počinio jeziv zločin bio je član Urala iz Jekaterinburha za čiji drugi tim je igrao.

Iz kluba su za agenciju "RIA Novosti" rekli da je nekoliko dana pre ubistva napustio ekipu uz objašnjenje da ide u Moskvu zbog fakulteta.

Bonus video: