Trener Vensan Kompani mogao bi da bude prinuđen na nesvakidašnje rešenje da na gol pošalje šesnaestogodišnjeg golmana koji još uvek nema nastup u seniorskoj konkurenciji, pošto su svi čuvari mreže trenutno van stroja.

Zbog serije povreda u konkurenciji za gol, priliku bi mogao da dobije mladi Leonard Preskot, tinejdžer koji je tek nedavno priključen prvom timu. Ipak, Bavarci u revanš ulaze prilično rasterećeni, jer su u prvom meču slavili ubedljivo rezultatom 6:1, pa ovakav scenario ne bi trebalo ozbiljnije da ugrozi prolaz dalje.

Problemi za nemačkog giganta počeli su sa povredom prvog golmana Manuela Nojera, koji se i dalje oporavlja. Njegova zamena Jonas Urbig doživeo je potres mozga u prvom duelu sa Atalantom, dok je iskusni Sven Ulrih, godinama druga opcija na golu Bajerna, zaradio povredu primicača nakon meča sa Bajer Leverkuzenom.

Kao potencijalno rešenje pominjao se i mladi Leon Klanac, kojeg je Kompani vodio na pripreme sa prvim timom, ali se i on u međuvremenu povredio, pa je otpao iz konkurencije.

Zbog svega toga najbliži debiju je Leonard Preskot, golman visok 196 centimetara, rođen u Njujorku, koji je branio za mlađe selekcije Nemačke. Ostaje da se vidi da li će medicinski tim Bajerna uspeti da osposobi makar jednog iskusnijeg čuvara mreže do utakmice koja je na programu u sredu od 21 čas.

