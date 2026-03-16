Slušaj vest

Trener Vensan Kompani mogao bi da bude prinuđen na nesvakidašnje rešenje da na gol pošalje šesnaestogodišnjeg golmana koji još uvek nema nastup u seniorskoj konkurenciji, pošto su svi čuvari mreže trenutno van stroja.

Zbog serije povreda u konkurenciji za gol, priliku bi mogao da dobije mladi Leonard Preskot, tinejdžer koji je tek nedavno priključen prvom timu. Ipak, Bavarci u revanš ulaze prilično rasterećeni, jer su u prvom meču slavili ubedljivo rezultatom 6:1, pa ovakav scenario ne bi trebalo ozbiljnije da ugrozi prolaz dalje.

Problemi za nemačkog giganta počeli su sa povredom prvog golmana Manuela Nojera, koji se i dalje oporavlja. Njegova zamena Jonas Urbig doživeo je potres mozga u prvom duelu sa Atalantom, dok je iskusni Sven Ulrih, godinama druga opcija na golu Bajerna, zaradio povredu primicača nakon meča sa Bajer Leverkuzenom.

Kao potencijalno rešenje pominjao se i mladi Leon Klanac, kojeg je Kompani vodio na pripreme sa prvim timom, ali se i on u međuvremenu povredio, pa je otpao iz konkurencije.

Zbog svega toga najbliži debiju je Leonard Preskot, golman visok 196 centimetara, rođen u Njujorku, koji je branio za mlađe selekcije Nemačke. Ostaje da se vidi da li će medicinski tim Bajerna uspeti da osposobi makar jednog iskusnijeg čuvara mreže do utakmice koja je na programu u sredu od 21 čas.

Ne propustiteFudbalKAKO JEDNA VEST IZ BARSELONE UTIČE NA BUDUĆNOST DUŠANA VLAHOVIĆA?! Sada je sve jasno - ovaj klub je otpao iz trke za srpskog asa: "To je činjenica, ali..."
Dušan Vlahović na meču Juventus - Kaljari
FudbalPREOKRET - IRANKE SE PREDOMISLILE! Pet fudbalerki povuklo zahtev za azil, vraćaju se u Teheran!
Reprezentacija Iran pred meč protiv Australije
FudbalFUDBALER UBIO ŽENU U NJENOM STANU! Umrla u najgorim mukana, njenu ćerku držao kao taoca, posle horor zločina izgovorio strašne reči
Danil Sekač
FudbalEVROPA BRUJI O DUŠANU VLAHOVIĆU! Nestrpljivo se čeka veliki povratak Srbina! Velikani se oglasili zbog njega, evo šta su poručili
Dušan Vlahović na meču Real - Juventus

Bonus video:

Nole i Nejmar igraju fudbal na ulicama Monte Karla Izvor: Instagram