REAL ZNATNO JAČI U MANČESTERU: Vraćaju se Mbape i Belingem!
Francuski fudbaler Kilijan Mbape biće deo tima Real Madrida za predstojeću utakmicu Lige šampiona protiv Mančester sitija, objavio je danas taj španski klub.
Mbape nije igrao od 21. februara zbog povrede kolena - propustio je pet utakmica, uključujuči i pobedu Reala nad Sitijem od 3:0 u prvoj utakmici osmine finala Lige šampiona prošle nedelje.
Kilijan Mbape
Francuz je na spisku od 26 igrača koji je Real objavio danas. Na spisku je, takođe, i engleski igrač Džud Belingem, koji je bio van terena od 1. februara zbog povrede butine.
Utakmica između Sitija i Reala na program je sutra od 21.00.
Beta
