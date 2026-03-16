Predsednik fudbalskog kluba Barselona, Đoan Laporta, ponovo je izabran na tu funkciju.

Laporta je dobio novi petogodišnji mandat, pošto je na juče održanim izborima dobio čak 68 odsto glasova. Njegov protivkandidat Viktor Font osvojio je 29.8 odsto glasova.

Predsednički izbori u Barseloni - Đoan Laporta

Laporta je uspešno predvodio Barselonu od 2003. do 2010. godine, tokom najboljih godina trenera Pepa Gvardiole i mladog Lionela Mesija. Vratio se na tu funkciju 2021. godine kada se klub nalazio u teškoj finansijskoj situaciji. Odgovorio je na krizu odlukom da Barselona više ne može da priušti Mesija, koji je otišao u Pari Sen Žermen, i prodajom dela klupske imovine, uključujući i 25 odsto TV prava španske lige na narednih 25 godina.

Međutim, dug kluba se povećao pod Laportom sa 1,3 milijarde evra na više od dve milijarde tokom njegovog mandata.

Fontova kampanja je pokušala da predstavi Laportu kao neodgovornog menadžera koji je uništio budućnost kluba, ali je Laporta pridobio više članova svojom porukom da je spasao klub od propasti i da mu je sada potreban još jedan mandat da završi posao.

Jedan od najvećih gubitnika izbora u Barseloni je legendarni Ćavi Ernandez, koji je otvoreno stao uz Fonta.

Pred same izbore dao je intervju u kom je optužio predsednika Barselone da je stopirao povratak Mesija u klub i tako izazvao neviđenu buru u javnosti.

Mnogi su mu tada zamerili što to nije rekao kada je dobio otkaz. Pravdao se Ćavi da njegov intervju nema nikakve veze sa izborima, ali navijači mu to nisu poverovali.

Sada se verovatno kaje zbog svega što je učinio, jer je i od čoveka koga je javno podržavao i gurao tokom kampanje doživeo veliko poniženje.

Naime, kada je došao da glasa Fonta nije bilo tu, pa je Ćavi bio vidno razočaran. S druge strane, Laporta je dočekao sve bivše i sadašnje igrače koji su se pojavili na glasanju i zahvalio im se na podršci.

"Ne razumem zašto je Viktor Font ostavio Ćavija na cedilu. Tokom cele sezone ga je promovisao, a onda se nije ni pojavio kada je Ćavi došao da glasa za njega. Što se tiče Laporte, on je stajao pored svakoga ko je planirao da glasa za njega", objavaio je španski novinar Đerard Romero.