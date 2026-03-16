Engleski fudbalski klub Čelsi kažnjen je sa ukupno 10,75 miliona funti zbog kršenja finansijskih pravila, saopštila je danas Premijer liga. Kazne su izrečene nakon što je klub sam prijavio moguće nepravilnosti, koje su otkrivene 2022. godine kada je konzorcijum predvođen američkim investitorima preuzeo klub od bivšeg vlasnikaRomana Abramoviča.

Fudaleri Čelsija

Kako je saopštila Premijer liga, utvrđeno je da su između 2011. i 2018. godine vršene neprijavljene isplate trećih strana povezane sa klubom, neregistrovanim agentima i drugim licima.

"Te isplate nisu bile prijavljene fudbalskim regulatornim organima u to vreme, uključujući i Premijer ligu", navodi se u saopštenju.

Liga je dodala da su takve isplate predstavljale kršenje obaveze da klub postupa u 'dobroj veri' prema takmičenju.

Čelsi je prihvatio kaznu koju je potvrdila nezavisna komisija. Pored novčane kazne, klub je dobio i devetomesečnu zabranu transfera za omladinsku akademiju, kao i uslovnu jednogodišnju zabranu dovođenja igrača za prvi tim.

Kurir sport / Beta

