Nekadašnji desni bek PartizanaMiroslav Vulićević otkrio je da ga je svojevremeno želela Crvena zvezda.

On je u intervjuu za sajt Superlige Srbije otkrio da je od početka želeo da dođe u Humsku, čak i pre Vojvodine, ali da poziva nije bilo.

Miroslav Vulićević Foto: Starsport©, Partizan.rs

- Bilo je tu dosta anegdota i priča. Tada su postojale ponude i Crvene zvezde i drugih klubova, ali sam u tom trenutku čekao i poziv Partizana. Ipak, zbog raznih okolnosti i potrebe da se prodaju igrači na moje mesto, Partizan nije odmah reagovao - počeo je priču Vulićević za sajt Super lige.

- Na poziv Vojvodine otišao sam na razgovor kod pokojnog Bate Butorovića. On je imao ambiciju da Vojvodina konačno napravi iskorak i uključi se ozbiljno u borbu za titulu. Pravio je tim koji je mogao da izađe na crtu i sa Zvezdom i sa Partizanom. Bili smo ja, Mrđa, Tadić, Medojević, Đurovski, Brkić, Tumbasević… Stvarno respektabilan tim. Projekat mi se svideo, Vojvodina je veliki klub, i tu sam proveo mnogo lepih trenutaka - istakao je Vulićević.

Ne propustiteFudbalDOBRE PARTIJE NIŠTA NISU POMOGLE: Mančester junajted ne želi da zadrži svoju zvezdu na kraju sezone!
Kazemiro Mančester junajted
FudbalČELSI BRUTALNO KAŽNJEN! Premijer liga se oglasila i otkrila sve detalje: "Te isplate nisu bile prijavljene..."
Čelsi
FudbalSVETSKI VELIKAN U LIGI ŠAMPIONA BACA TINEJDŽERA U VATRU! Mladom golmanu (16) se sprema filmski scenario! Evo šta se krije iza cele priče
Manuel Nojer
KošarkaNEOČEKIVANI MVP! ABA liga dala nagradu košarkašu Bosne
Janari Joesar na meču Crvena zvezda - Bosna

BONUS VIDEO:

Grobari zapalili Marakanu na 178. večitom derbiju Izvor: Kurir