Nekadašnji desni bek PartizanaMiroslav Vulićević otkrio je da ga je svojevremeno želela Crvena zvezda.

On je u intervjuu za sajt Superlige Srbije otkrio da je od početka želeo da dođe u Humsku, čak i pre Vojvodine, ali da poziva nije bilo.

- Bilo je tu dosta anegdota i priča. Tada su postojale ponude i Crvene zvezde i drugih klubova, ali sam u tom trenutku čekao i poziv Partizana. Ipak, zbog raznih okolnosti i potrebe da se prodaju igrači na moje mesto, Partizan nije odmah reagovao - počeo je priču Vulićević za sajt Super lige.

- Na poziv Vojvodine otišao sam na razgovor kod pokojnog Bate Butorovića. On je imao ambiciju da Vojvodina konačno napravi iskorak i uključi se ozbiljno u borbu za titulu. Pravio je tim koji je mogao da izađe na crtu i sa Zvezdom i sa Partizanom. Bili smo ja, Mrđa, Tadić, Medojević, Đurovski, Brkić, Tumbasević… Stvarno respektabilan tim. Projekat mi se svideo, Vojvodina je veliki klub, i tu sam proveo mnogo lepih trenutaka - istakao je Vulićević.

