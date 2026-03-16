Fudbalska reprezentacija Srbije će predstojeći prijateljski meč protiv selekcije Španije odigrati u Viljarealu, dok će kontrolna utakmica protiv Saudijske Arabije biti odigrana u Bačkoj Topoli, saopštio je danas Fudbalski savez Srbije (FSS).

Duel protiv Španije na programu je 27. marta od 21 čas, a meč protiv Saudijske Arabije 31. marta od 18 časova.

Fudbalska reprezentacija Srbije

 "Martovski termin predstavljaće priliku za selektora i stručni štab da provere formu reprezentativaca i nastave pripreme za važne izazove u elitnoj diviziji Lige nacija", piše u saopštenju FSS-a.

Reprezentacija Srbije će takmičenje u Ligi nacija početi 24. septembra, kad će u utakmici prvog kola Grupe 2 "A" divizije igrati protiv selekcije Grčke.

Uz selekcije Srbije i Grčke, u Grupi 2 "A" divizije nalaze se i reprezentacije Nemačke i Holandije.

Fudbaleri Srbije na Vembliju