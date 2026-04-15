UZNEMIRUJUĆE! Fudbaler Barselone dobio kopačku u lice - krv lila na sve strane! Horor koji je zaprepastio čitavu Evropu
Fudbaler Barselone Fermin Lopez pretrpeo je stravičan udarac na meču protiv Atletiko Madrida.
Podsetimo, Atletiko je izborio plasman u polufinale Lige šampiona, iako je u revanšu četvrtfinala na svom terenu poražen od Barselone rezultatom 2:1. Prvi meč završen je 2:0 u korist Madriđana, pa je tim Dijega Simeonea prošao dalje (3:2).
Uzbudljiv meč na "Metropolitanu" obeležio je i jedan jeziv start golmana Atletika Musa nad fudbalerom Barselone Ferimnom Lopezom.
Naime, u 25. minutu utakmice, posle sjajnog centaršuta Lamina Jamala, Fermin je glavom uputio udarac ka golu Atletika. Gloman Atletka je odbranio i u padu kopačkom po licu udario nesrećnog Fermina. Video je čuvar mreže Madriđana šta je uradio, pa je momentalno pozvao medicinski tim da uđe na teren i ukaže pomoć igraču Barselone, koji je bio obliven krvlju.
Zaradio je Fermin ozbiljne rasekotine, ali je nakon ukazane pomoći ipak odlučio da nastavi meč.
Golman Atletika prošao je nekažnjeno.
Upozoravamo, prizor je uznemirujući!