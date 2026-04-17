Marko van Basten, legendarni fudbaler prolazi kroz najteže trenutke u životu sa svojom suprugom Lizbet van Kapelven.

Skandal o kojem već danima pišu mediji iz Holandije pokazuje da Marko Van Basten i njegova supruga imaju ozbiljne problema sa jednom ženom koja se navrzla na njihovu porodicu.

Marko Van Basten na jednoj promociji u Amsterdamu Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

U braku tri decenije

Marko Van Basten i Lizbet van Kapelven venčali su se 1993. godine. Uz bračne trzavice i nesuglasice, veći deo braka proveli su harmoniji i međusobnom razumevanju.

Sada su se oboje našli na udaru jedne ženske osobe, za koju Van basten tvrdi da je psihički nestabilna i da joj je potrebna pomoć lekara.

- Ta žena veruje da ima vezu sa nebesima. Tvrdi da moju suprugu opseda đavo i da me vara. Sve te priče loše utiču na našu decu i mene - požalio se Marko Van Basten za TV stanicu RTL Bulevar.

Žena uznemiravala i komšiluk

Marko je nepoznatu ženu već prijavio policiji. Navodno, Van Bastenove komšije su došle do fotografija koje pokazuju njegovu suprugu sa ljubavnikom. Naime, jedna žena koju je holandska policija identifikovala kao Italijanku, počela je da širi pamflete i deli fotografije u Van Bastenovom komšiluku u Amsterdamu, tvrdeći da ga Lizbet vara.

Legendarni fudbaler je javno demantovao ove navode, objasnivši da žena na fotografijama uopšte nije njegova supruga. On je izjavio da je reč o "poremećenoj osobi" koja tvrdi da je Lizbet "opsednuta đavolom" i da on mora biti "spašen iz tih mračnih sfera". Van Basten je podneo prijavu za uhođenje i klevetu, ističući da je cela porodica, uključujući i njihovu decu, izložena maltretiranju ove osobe koja veruje da je u kontaktu sa "nebeskim silama".

Marko Van Basten na dan venčanja sa Lizbet 1993. Foto: Printskrin/Instagram

Brak koji je opstao zahvaljujući ljubavi

Ovaj aktuelni bizarni događaj podsetio je javnost na Markovu iskrenu ispovest iz njegove autobiografije "Basta" i kasnijih intervjua, gde je priznao da je njegov brak sa Lizbet nekada davno bio na ivici propasti. Otkrio je Holanđanin da je nekoliko godina pre venčanja bio neveran Lizbet. On je to opisao kao period kada je "bio glup" i "izgubio put".

Lizbet ga je tada ostavila, shvativši da je doneo pogrešne odluke. Ipak, Marko je godinama kasnije izjavio da mu je njena čvrstina pomogla da se opameti. Uspeli su da prevaziđu krizu, venčali su se i ostali zajedno više od 30 godina, dobivši troje dece, sina Aleksandera i ćerke Rebeku i Deboru.

Lizbet je teško bolesna

Pored ovog skandala koji je teško pao porodici Van Basten, holandski mediji su otkrili u januaru da je Lizbet ozbiljno bolesna. Marko je zbog toga smanjio svoje javne angažmane kao analitičar na TV, kako bi bio uz nju.

Policija u Amsterdamu trenutno traga za ženom koja je delila flajere, a Marko i Lizbet se nalaze u svom domu, pokušavajući da se fokusiraju na njeno lečenje. Navijači širom sveta, naročito iz Amsterdama i Milana, šalju mu poruke podrške, nazivajući napad na njegovu bolesnu suprugu "najnižim činom u istoriji žute štampe".